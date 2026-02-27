Inmigrantes INDIGNADOS por nueva medida en Kansas: REVOCAN licencias de conducir a este grupo de extranjeros ignorando sus derechos

Una nueva medida estatal en Kansas, aprobada en febrero de 2026, ha provocado indignación entre la comunidad inmigrante y defensores de derechos civiles. La ley revoca las licencias de conducir a personas transexuales y establece restricciones adicionales que afectan directamente a este grupo poblacional.

La legislación prioriza el sexo asignado al nacer como criterio obligatorio en documentos oficiales, alineándose con políticas conservadoras respaldadas por sectores del Partido Republicano y el presidente Donald Trump.

Restringen licencias de conducir a inmigrantes transexuales

El proyecto de ley SB 244 exige que todos los documentos oficiales del estado, incluyendo la licencia de conducir y la Real ID, reflejen únicamente el sexo consignado en el acta de nacimiento. Como consecuencia, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Kansas ya comenzó a enviar notificaciones a personas transexuales para que modifiquen nuevamente el marcador de género en sus credenciales.

Kansas revoca licencias y restringe derechos de ciertos ciudadanos inmigrantes.

Quienes no realicen el cambio podrían enfrentar la revocación automática de su licencia hasta que tramiten un nuevo documento bajo los criterios establecidos por la ley. Para muchos inmigrantes transexuales, esta medida representa un obstáculo adicional para trabajar, movilizarse y realizar trámites básicos.

Otras restricciones y posibles sanciones

La normativa también regula el uso de baños públicos en edificios gubernamentales y determinados espacios estatales, obligando a las personas a utilizar instalaciones que correspondan al sexo biológico registrado al nacer. El incumplimiento puede derivar en multas de hasta 1.000 dólares e incluso en acciones civiles.

Defensores de derechos civiles han advertido que la ley podría enfrentar impugnaciones judiciales, argumentando que vulnera derechos fundamentales y promueve la discriminación institucional. Mientras tanto, la medida ya genera temor e incertidumbre entre inmigrantes transexuales que ven afectada su identidad legal y su vida cotidiana en Kansas.