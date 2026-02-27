- Hoy:
PÉSIMA NOTICIA para inmigrantes indocumentados en EE. UU.: HUD eliminaría subsidios federales a las familias cuyos miembros no tengan documento CLAVE
HUD evalúa quitar subsidios de vivienda a familias de estatus mixto en EE. UU., generando alarma entre inmigrantes indocumentados y sus hogares.
Una propuesta federal del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) mantiene en alerta a miles de familias inmigrantes en Estados Unidos. La medida evaluaría eliminar los subsidios federales de vivienda en hogares donde viva al menos un miembro indocumentado, afectando especialmente a familias de estatus mixto, donde conviven ciudadanos estadounidenses o residentes legales con personas sin documentación migratoria.
PUEDES VER: ALERTA ROJA, inmigrantes ilegales en EE. UU.: fallo judicial permitirá al IRS compartir datos fiscales con el ICE para OPERATIVOS MIGRATORIOS
Aunque la propuesta aún no está en vigor, su consideración ya genera preocupación en comunidades que dependen de este apoyo para mantener estabilidad y evitar el riesgo de perder su hogar. Antes de cualquier aprobación, el plan pasará por un periodo de comentarios públicos de 60 días, manteniendo los subsidios actuales sin cambios inmediatos.
Cómo funciona actualmente el subsidio federal
Actualmente, las familias de estatus mixto solo reciben ayuda federal por los integrantes que califican legalmente. La presencia de miembros indocumentados no elimina automáticamente la asistencia de quienes sí son elegibles. Según estimaciones del gobierno, alrededor de 24,000 inmigrantes no califican, mientras que 20,000 hogares de estatus mixto reciben asistencia parcial.
HUD podría quitar subsidios a familias con miembros indocumentados.
En Los Ángeles, cerca de 100,000 familias reciben subsidios federales, de las cuales entre 3,000 y 4,000 son de estatus mixto, explicó Emilio Salas, director ejecutivo de la Autoridad de Desarrollo del Condado.
Puntos críticos de la propuesta y recomendaciones
La propuesta también contempla que las autoridades locales notifiquen al USCIS sobre inquilinos que no cumplan con los requisitos migratorios. Esto ha generado alarma entre defensores de inmigrantes, quienes anticipan posibles demandas legales y riesgos de hostigamiento o discriminación por parte de algunos propietarios. Las autoridades locales recomiendan no tomar decisiones apresuradas.
Emilio Salas aconseja que las familias no retiren a ningún miembro del hogar sin antes consultar con las agencias correspondientes. La Autoridad de Desarrollo del Condado de Los Ángeles sugiere que, de aprobarse la medida, se consulte directamente con el departamento de vivienda local que administra los subsidios. Mientras la propuesta sigue en evaluación, miles de familias ya sienten la presión de la incertidumbre. Informarse, conocer los derechos y buscar asesoría oficial será clave en las próximas semanas.
