Sporting Cristal anuncia que futbolista de selección peruana se unirá al plantel: "Muy pronto"

¿Llega el '9'? Sporting Cristal confirma de manera oficial que un futbolista de mucha experiencia, y ligado a la selección peruana, está cerca de sumarse al equipo.

Diego Medina
Sporting Cristal cerca de incorporar futbolista de la Bicolor.
Sporting Cristal cerca de incorporar futbolista de la Bicolor. | Foto: Facebook Sporting Cristal
Uno de los comentarios que suena mucho en el entorno de Sporting Cristal es sobre fichar un nuevo delantero para lo que resta de la temporada 2026. Desde tienda celeste han descartado fichar un futbolista internacional, pero ahora se conoció que un seleccionado peruano está muy cerca de sumarse al ritmo del primer equipo.

Sporting Cristal se medirá contra 2 de Mayo por la fase 3 de la Copa Libertadores.

Sporting Cristal cerca de sumar futbolista de selección peruana

En el programa "Hablemos de MAX", Julio César Uribe, director general de fútbol de Sporting Cristal, dio declaraciones con relación a cómo está el plantel de cara a lo que fue la clasificación a Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, fue consultado sobre el futbolista Luis Abram, defensa de selección peruana que aún no logra debutar con los celestes en esta temporada.

El jugador sufrió una lesión y ha estado semanas trabajando en su recuperación para unirse a los trabajos de alto rigor que exige el primer equipo. En palabras del popular 'Diamante', el jugador ya ha comenzado a tener trabajos de ligera intensidad, por lo que es probable que pronto se una a las convocatorias de Paulo Autuori.

"¿Luis Abram? Está ya trotando, está haciendo los intervalos, está intercambiando los ritmos en cuanto a velocidad. Está haciendo su recuperación de muy buena forma y muy pronto lo vamos a tener ya con todo el equipo", manifestó Julio César Uribe a "Hablemos de MAX".

(VIDEO: L1 MAX)

Otro de los futbolistas que genero intriga en cuanto a su regreso es Gabriel Santana, flamante fichaje de Sporting Cristal que provenía de Mirassol de Brasil y que se lució en los primeros duelos de los 'rimenses'. Sin embargo, aún sigue en un proceso complicado, ya que en ciertos trotes sigue sintiendo molestias.

Próximo partido de Sporting Cristal

El siguiente partido de Sporting Cristal será ante Sport Huancayo por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este choque se llevará a cabo el sábado 28 de febrero a partir de las 11:00 horas locales (16:00 horas GMT) con la transmisión de L1 MAX.

