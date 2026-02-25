DT de 2 de Mayo paralizó conferencia para rendirse ante dos jugadores de Cristal: "Mucho nivel"

Luego de quedar eliminados de la Copa Libertadores 2026, Eduardo Ledesma, DT de 2 de Mayo, dio la cara en conferencia de prensa para referirse al rendimiento de sus dirigidos en esta etapa internacional que vivieron en Perú. Sin embargo, hizo un alto para destacar a dos futbolistas de Sporting Cristal que fueron protagonistas en esta Fase 2.

DT de 2 de Mayo se rinde ante dos futbolistas de Sporting Cristal

En conferencia de prensa en el Estadio Miguel Grau del Callao, el técnico del 'Gallo Norteño' no solo quiso analizar lo que fue el desempeño de su equipo a lo largo de su estancia en Copa Libertadores 2026. De hecho, hizo un comparativo con Alianza Lima, en el que afirmó haberse animado más al ataque que con los celestes.

Justamente, hizo hincapié a lo vivido con los 'rimenses' y no solo aceptó que fueron perdonados en la primera parte del cotejo en el Callao, sino que se dio el tiempo de elogiar a dos futbolistas del cuadro 'bajopontino' como Yoshimar Yotún y Christofer 'Canchita' Gonzales.

"Creo que los dos partidos con Sporting Cristal, nos pasó también con Alianza, hasta la hidratación estuvimos en un partido y luego de ello en otro. Pero con Cristal nos faltó animarnos más. Fallamos en descansar con el balón. También jugamos con un rival que está bien trabajado, un entrenador que viene trabajando con estos chicos y saben a lo que juegan. Tiene a jugadores de selección como (Yoshimar) Yotún, jugadores de mucho nivel, hoy entró también 'Canchita' (Christofer Gonzales), la verdad son jugadores… Es difícil recriminar a uno. El nivel del torneo, rival te exige a que estés bien preparado. Sporting Cristal nos perdonó el primer tiempo y nosotros no teníamos que perdonarle si queríamos seguir en la Copa."

(VIDEO: Inka Digital TV)

De esta manera, el cuadro paraguayo le dice adiós a la Copa Libertadores 2026 luego de hacer una gran campaña ante Alianza Lima y Sporting Cristal. El conjunto de Ledesma no perdió ningún solo partido en la Fase 1 y 2 del certamen continental, por lo que aplaude la entrega de sus dirigidos.