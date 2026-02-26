Futbolista de Carabobo no se guardó nada y dio fuerte comentario sobre Cristal: "Un equipo..."

Sporting Cristal enfrentará a Carabobo FC de Venezuela en la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 y desde la previa ya se está comentando mucho sobre este encuentro. Tal es el caso de Joshuan Berríos, quien no se guardó nada y dio un rotundo comentario sobre la escuadra celeste.

Figura de Carabobo FC dio fuerte comentario sobre Sporting Cristal

En la conversación con el programa 'A presión', Barrios, delantero del Carabobo FC, fue consultado sobre cómo ve el duelo que sostendrá ante Cristal en la Libertadores en busca de clasificar a la Fase de Grupos.

En respuesta, el jugador del equipo venezolano reveló que todo el equipo se sentó a ver los duelos del equipo rimense ante 2 de Mayo por la ida, vuelta y penales de la Fase 2.

Asimismo, para Joshuan Berríos, jugador de Carabobo FC, Sporting Cristal es un equipo que nunca deja de atacar y su punto fuerte es el estar de local en Perú con su hinchada.

"Tanto en la ida como en la vuelta, vimos los cruces y los penales. Es un equipo que ataca mucho, en casa se hizo muy fuerte y de visitante anotó goles", afirmó.

Berríos es un futbolista colombiano que llegó a Carabobo en el 2025 y ahora disputa la Copa Libertadores 2026 siendo su letal delantero. En toda su carrera como jugador del cuadro venezolano, ha participado en 52 partidos, anotando 4 goles y brindando 6 asistencias.

Sporting Cristal vs Carabobo FC por Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal jugará contra Carabobo FC en la Fase 3 de la Copa Libertadores con el objetivo de clasificar a la Fase de Grupos. Este encuentro no cuenta con una fecha definida; sin embargo, el duelo de ida se debe realizar entre el 3 y el 5 de marzo en Venezuela, mientras que la vuelta será entre el 10 y el 12 de marzo en Lima.