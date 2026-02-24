Inmigrantes sienten INDIGNACIÓN por el nuevo plan de Trump: ICE busca construir un enorme CAMPO DE CONCENTRACIÓN en Georgia

La indignación crece en Georgia y en todo Estados Unidos tras revelarse un ambicioso plan del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para expandir su capacidad de detención a niveles históricos. La propuesta ha generado preocupación por su magnitud, duración y posibles repercusiones humanitarias, despertando comparaciones con episodios oscuros de la historia estadounidense.

El plan de Trump para construir un gran centro de detención para inmigrantes en Georgia genera indignación

Según WAFB Channel 9, las autoridades locales confirmaron que ICE busca adquirir un almacén de 111.484 metros cuadrados en Social Circle, con el objetivo de transformarlo en un complejo de detención con capacidad para 10.000 personas. Los documentos de planificación indican que este proyecto no será temporal: se prevé un funcionamiento a largo plazo, con infraestructura capaz de manejar más de un millón de galones diarios de aguas residuales, lo que evidencia su envergadura permanente.

Expertos y ciudadanos han señalado que instalaciones de este tamaño no se habían visto en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, comparando la densidad de camas previstas con la de los barcos negreros del siglo XVIII o con los campos de concentración nazis de la década de 1930.

Reacciones ante la expansión de ICE

La propuesta genera resistencia incluso entre los votantes locales de Trump. WAFB Channel 9 cita que "la indignación local obligó al alcalde y al jefe de policía a expresar públicamente su oposición a la compra prevista por el ICE". La publicación de los planos, que muestran filas densas de camas para miles de personas, se viralizó en redes sociales, intensificando el debate sobre los derechos humanos y la detención masiva de inmigrantes.

Analistas advierten que este proyecto forma parte de una estrategia más amplia de expansión de los poderes policiales y del control social, con posibles implicaciones políticas y económicas que trascienden la simple detención de inmigrantes.