ALERTA ROJA en California: Inmigrantes INDIGNADOS por fallo judicial que permite a agentes federales OCULTAR sus placas en operativos migratorios

El Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Noveno Circuito suspendió la aplicación de la "No Vigilantes Act" de California, ley que obligaba a los agentes del ICE y otras agencias federales a portar identificación visible durante los operativos en contra de los inmigrantes.

La fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, calificó la suspensión como una "victoria judicial clave" para proteger a los agentes federales que arriesgan su vida en los operativos diarios.

Reacciones de la administración y defensores de inmigrantes

"Los abogados luchan a diario en los tribunales para proteger a las fuerzas del orden, y acabamos de conseguir otra victoria clave", aseguró Bondi, destacando que el fallo protege a los "valientes hombres y mujeres en el campo" y que no se detendrán en la lucha contra leyes que consideran injustas en California y en todo el país.

Agentes federales podrán ocultar placas tras fallo del Noveno Circuito en California.

Sin embargo, la decisión ha provocado preocupación entre grupos de inmigrantes, que advierten que permitir a los agentes ocultar sus placas durante redadas podría aumentar la sensación de vulnerabilidad y riesgo en la comunidad.

La ley de Newsom y antecedentes del fallo

La "No Vigilantes Act" fue firmada por el gobernador Gavin Newsom en septiembre del 2025 y debía entrar en vigor el 1° de enero, junto con la "Ley de No a la Policía Secreta", que prohibía el uso de mascarillas por parte de agentes del ICE y otras autoridades. Tras ello, la administración Trump presentó una demanda en noviembre, alegando que la medida ponía en peligro la seguridad de los oficiales y violaba la Constitución:

"Las agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley no pueden ni quieren cumplir con dichas normativas. Son inconstitucionales e ignoran imprudentemente la seguridad de los agentes y las necesidades operativas federales", indicó la denuncia.

A principios de febrero, la jueza federal Christina Snyder, designada por Bill Clinton, emitió una orden bloqueando la prohibición de mascarillas, argumentando que la ley discriminaba al gobierno federal frente a agentes estatales y violaba la Cláusula de Supremacía de la Constitución. No obstante, Snyder señaló que la ley podría superar la prueba constitucional si se ampliara también a agentes estatales y locales.