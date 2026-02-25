- Hoy:
Horóscopo de hoy, jueves 26 de febrero según Josie: tarot, predicciones y número de la suerte GRATIS aquí
Revisa el mejor horóscopo de Internet con las predicciones más acertadas gracias a Josie Diez Canseco.
¡Ya llegó el horóscopo de hoy! Este jueves 26 de febrero, Josie Diez Canseco trae las mejores y más acertadas predicciones para todos los signos del zodiaco. ¿Nuevas oportunidades laborales? ¿Encontrarás el amor? ¿Obtendrás una fuerte cantidad de dinero? Las respuestas a todas tus dudas las podrás resolver en el tarot de la brujita más conocida en toda Latinoamérica.
Horóscopo de hoy, jueves 26 de febrero de 2026
ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Situaciones inesperadas te favorecen, hoy el amor te dará sorpresas agradables. Los inconvenientes laborales que surjan los superarás de manera hábil.
- Número de suerte, 8.
TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Día de unión y buen entendimiento, recibirás mucho amor, sentirás que eres querido. Acepta los nuevos proyectos que te proponen, pues estos te beneficiarán en todo.
- Número de suerte, 13.
GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Las experiencias vividas te han ayudado a crecer, hoy te disculparas con el ser amado. Actúa con cautela en tu trabajo y no te dejes influenciar por gente negativa.
- Número de suerte, 10.
CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Comienzos muy buenos a nivel sentimental, al fin llegará el amor. Habrá novedades positivas en lo económico que te motivará a poner en práctica la idea de crear un negocio propio.
- Número de suerte, 16.
LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Tu vida sentimental mejorara, te sentirás tranquilo y serás más demostrativo y detallista. Problemas con papeles o documentos legales se solucionarán más rápido de lo que esperas.
- Número de suerte, 4.
VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Hoy tomarás decisiones importantes para tu vida afectiva y te sentirás liberado y feliz. Una propuesta laboral te ofrecerá la estabilidad económica que anhelas, acéptala.
- Número de suerte, 1.
LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Tu desanimo será el causante de malos entendidos en tu vida sentimental, cambia de actitud. Te esforzarás el doble en el trabajo y recibirás un reconocimiento económico.
- Número de suerte, 11.
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Hoy alguien especial llegará a tu vida y completará el ciclo de renovación. Alcanzas estabilidad económica, pero deberás mantener la prudencia en tus gastos.
- Número de suerte, 22.
SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Hoy conocerás a alguien que se acercará a ti con intenciones muy serias. Tendrás un día interesante en el terreno laboral, tu desarrollo será exitoso.
- Número de suerte, 6.
CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Vivirás momento inolvidable de amor, la persona amada complacerá tus deseos. Un malentendido en el trabajo te obligará a hablar y a aclarar las cosas.
- Número de suerte, 19.
ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Cuidado con alguien de tu entorno, tratan de sembrar dudas en tu vida sentimental. Recibes la ayuda de una persona muy querida en tu centro de labores.
- Número de suerte, 5.
PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Estarás lleno de ideas optimistas, esa persona que te atrae te demostrará cuanto le interesas. Necesitas el apoyo de un amigo para terminar un proyecto que será muy exitoso.
- Número de suerte, 22.
