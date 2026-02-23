Horóscopo de hoy, lunes 23 de febrero: tarot y predicciones según Josie Diez Canseco
Josie Diez Canseco te cuenta qué te reservan los astros hoy en salud, amor y dinero, con consejos prácticos para que vivas el día de otra manera.
Consulta tu horóscopo diario con Josie Diez Canseco, gratis, y conoce predicciones precisas de salud, amor y dinero según tu signo zodiacal. Cada día ofrece consejos astrológicos para tomar mejores decisiones y aprovechar oportunidades, mejorando tu bienestar personal, financiero y sentimental. Descubre hoy, 23 de febrero de 2026, lo que los astros tienen preparado para ti.
¿Cuál es el horóscopo de hoy, 23 de febrero de 2026?
ARIES: 20 MAR - 19 ABR: Hoy es un día lleno de armonía; vivirás momentos de amor junto a quien amas. Evitarás gastos superfluos y decidirás ahorrar para una próxima inversión.
- Número de suerte: 11.
TAURO: 20 ABR - 20 MAY: La etapa de soledad y búsqueda termina; alguien que llena tus expectativas llegará a tu vida. Te llegará una oferta laboral que vale la pena analizar.
- Número de suerte: 1.
GÉMINIS: 21 MAY - 21 JUN: Estás pasando por una etapa de confusión que te hace ver problemas donde no los hay. Piensa antes de aceptar una responsabilidad laboral que te demandará mucho sacrificio.
- Número de suerte: 2.
CÁNCER: 22 JUN - 21 JUL: Hoy estarás muy sentimental y harás ofrecimientos que te pueden costar mantener. Disfrutarás de armonía y tolerancia con tu entorno laboral.
- Número de suerte: 8.
LEO: 22 JUL - 22 AGO: El amor volverá a darte alegrías; esa persona que te atrae te corresponderá. Un nuevo negocio se te presentará en el momento menos esperado, aprovéchalo.
- Número de suerte: 6.
VIRGO: 23 AGO - 22 SEP: Un encuentro con alguien del pasado te confundirá; tus dudas surgirán al recordar lo vivido. Una salida te ocasionará gastos inesperados; trata de ser precavido.
- Número de suerte: 7.
LIBRA: 23 SEP - 22 OCT: La comunicación está fallando en tu vida sentimental; sé cuidadoso con lo que dices. Estás en un buen momento para iniciar nuevos proyectos que se te ofrecerán.
- Número de suerte: 20.
ESCORPIO: 23 OCT - 22 NOV: No podrás mantener la actitud de indiferencia con la que ocultas tus sentimientos. Compartirás tus preocupaciones laborales con amigos cercanos que te ayudarán.
- Número de suerte: 10.
SAGITARIO: 23 NOV - 22 DIC: Hoy querrás imponer tus ideas, pero la reacción del ser amado te hará cambiar de actitud. Cuida tu dieta con alimentos frescos; estos te mantendrán lleno de energía.
- Número de suerte: 19.
CAPRICORNIO: 23 DIC - 21 ENE: Asuntos no resueltos serán aclarados y luego podrás disfrutar de la confianza del ser amado. Mantén la calma ante un desacuerdo con un compañero laboral; es lo mejor.
- Número de suerte: 14.
ACUARIO: 22 ENE - 17 FEB: El amor está a punto de ingresar a tu vida; estarás rodeado de personas simpáticas. Tendrás un día con varias responsabilidades laborales que asumirás con fortaleza.
- Número de suerte: 12.
PISCIS: 18 FEB - 19 MAR: Hoy estarás sensible y melancólico/a; el ser amado te rodeará de atenciones y afecto. Tu economía sigue mejorando poco a poco; ten paciencia.
- Número de suerte: 4.
