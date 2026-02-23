0
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones y resultados de la fecha 4 del Apertura

Horóscopo de hoy, lunes 23 de febrero: tarot y predicciones según Josie Diez Canseco

Josie Diez Canseco te cuenta qué te reservan los astros hoy en salud, amor y dinero, con consejos prácticos para que vivas el día de otra manera.

Josie Diez Canseco
Revisa tu horóscopo diario con Josie Diez Canseco, sin costo alguno.
Revisa tu horóscopo diario con Josie Diez Canseco, sin costo alguno. | Composición: Líbero / Jairo Huapalla
COMPARTIR

Consulta tu horóscopo diario con Josie Diez Canseco, gratis, y conoce predicciones precisas de salud, amor y dinero según tu signo zodiacal. Cada día ofrece consejos astrológicos para tomar mejores decisiones y aprovechar oportunidades, mejorando tu bienestar personal, financiero y sentimental. Descubre hoy, 23 de febrero de 2026, lo que los astros tienen preparado para ti.

Lee el horóscopo de Josie Diez Canseco para este domingo 22 de febrero, según tu signo del zodiaco.

PUEDES VER: Horóscopo del domingo 22 de febrero: estas fueron las predicciones de Josie

¿Cuál es el horóscopo de hoy, 23 de febrero de 2026?

ARIES: 20 MAR - 19 ABR: Hoy es un día lleno de armonía; vivirás momentos de amor junto a quien amas. Evitarás gastos superfluos y decidirás ahorrar para una próxima inversión.

  • Número de suerte: 11.

TAURO: 20 ABR - 20 MAY: La etapa de soledad y búsqueda termina; alguien que llena tus expectativas llegará a tu vida. Te llegará una oferta laboral que vale la pena analizar.

  • Número de suerte: 1.

GÉMINIS: 21 MAY - 21 JUN: Estás pasando por una etapa de confusión que te hace ver problemas donde no los hay. Piensa antes de aceptar una responsabilidad laboral que te demandará mucho sacrificio.

  • Número de suerte: 2.

CÁNCER: 22 JUN - 21 JUL: Hoy estarás muy sentimental y harás ofrecimientos que te pueden costar mantener. Disfrutarás de armonía y tolerancia con tu entorno laboral.

  • Número de suerte: 8.

LEO: 22 JUL - 22 AGO: El amor volverá a darte alegrías; esa persona que te atrae te corresponderá. Un nuevo negocio se te presentará en el momento menos esperado, aprovéchalo.

  • Número de suerte: 6.

VIRGO: 23 AGO - 22 SEP: Un encuentro con alguien del pasado te confundirá; tus dudas surgirán al recordar lo vivido. Una salida te ocasionará gastos inesperados; trata de ser precavido.

  • Número de suerte: 7.

LIBRA: 23 SEP - 22 OCT: La comunicación está fallando en tu vida sentimental; sé cuidadoso con lo que dices. Estás en un buen momento para iniciar nuevos proyectos que se te ofrecerán.

  • Número de suerte: 20.

ESCORPIO: 23 OCT - 22 NOV: No podrás mantener la actitud de indiferencia con la que ocultas tus sentimientos. Compartirás tus preocupaciones laborales con amigos cercanos que te ayudarán.

  • Número de suerte: 10.

SAGITARIO: 23 NOV - 22 DIC: Hoy querrás imponer tus ideas, pero la reacción del ser amado te hará cambiar de actitud. Cuida tu dieta con alimentos frescos; estos te mantendrán lleno de energía.

  • Número de suerte: 19.

CAPRICORNIO: 23 DIC - 21 ENE: Asuntos no resueltos serán aclarados y luego podrás disfrutar de la confianza del ser amado. Mantén la calma ante un desacuerdo con un compañero laboral; es lo mejor.

  • Número de suerte: 14.

ACUARIO: 22 ENE - 17 FEB: El amor está a punto de ingresar a tu vida; estarás rodeado de personas simpáticas. Tendrás un día con varias responsabilidades laborales que asumirás con fortaleza.

  • Número de suerte: 12.

PISCIS: 18 FEB - 19 MAR: Hoy estarás sensible y melancólico/a; el ser amado te rodeará de atenciones y afecto. Tu economía sigue mejorando poco a poco; ten paciencia.

  • Número de suerte: 4.
Josie Diez Canseco
AUTOR: Josie Diez Canseco

Conoce las últimas noticias de Josie Diez Canseco, sus rituales y cómo realizarle una consulta.

Lo más visto

  1. RESULTADOS Lotería de Boyacá del sábado 21 de febrero: premio mayor y números ganadores del ÚLTIMO SORTEO

  2. Horóscopo de hoy, lunes 23 de febrero: tarot y predicciones según Josie Diez Canseco

  3. ÚLTIMO RESULTADO Lotería de Boyacá del sábado 21 de febrero: a qué hora juega, estadísticas y premio mayor

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano