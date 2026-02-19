Horóscopo de mañana viernes 20 de febrero de 2026: predicciones para los 12 signos del zodiaco

Este viernes 20 de febrero, revisa las predicciones del horóscopo de Josie Diez Canseco y conoce cómo influirán los astros en tu vida sentimental, laboral y personal. Consulta tu signo, descubre tu número de la suerte y prepárate para tomar decisiones mejor orientadas durante la jornada.

Horóscopo de Josie Diez Canseco del viernes 20 de febrero

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Estarás propenso a discutir y lo que parecía algo sin importancia se agravará. Surgirán desacuerdos en el trabajo y como siempre tratarás de imponer tu criterio.

Número de suerte, 11.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: En el amor enfrentarás situaciones que pondrán a prueba la confianza hacia el ser amado. Hoy no te conviene discutir, unirte a un equipo de trabajo te abrirá mejores oportunidades.

Número de suerte, 13.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Reconocerás que te has equivocado, tu persistencia le hará ceder a la persona que quieres. Con decisión, sin pensar en las consecuencias arriesgarás en una inversión.

Número de suerte, 8.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Conversa con el ser amado, es hora de disipar las dudas y aclarar los malos entendidos. Excelente día para cerrar tratos y sociedades con personas conocidas y de tu total confianza.

Número de suerte, 20.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Hoy tus ocupaciones no te dejarán tiempo para el amor. Dejarás de insistir para que los demás asuman su responsabilidad y trabajarás tú solo en ese nuevo proyecto.

Número de suerte, 15.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Haz aprendido de los fracasos y ahora estás seguro de lo que quieres en el amor. Buenas noticias a nivel laboral y económico, te sentirás más tranquilo con respecto a tus deudas.

Número de suerte, 14.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Después de mucho insistir tendrás una nueva oportunidad con la persona que quieres. Tendrás ingresos extras y los guardarás para la inversión que quieres hacer.

Número de suerte, 2.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Empezarás el día con mucho entusiasmo y con ganas dedivertirte. Tu poder de convencimiento te dará ventajas a la hora de negociar, hoy cerrarás un trato beneficioso para ti.

Número de suerte, 10.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Estarás rodeado de gente agradable que te contagiarán su alegría y positivismo. Tu capacidad y perseverancia harán posible que tus proyectos lleguen a buen fin.

Número de suerte, 16.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: No te dejes llevar por la primera impresión, trata más a esa persona que te atrae. Aunque desearás hacer cambios en el trabajo que realizas en grupo respetarás otras opiniones.

Número de suerte, 5.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Hoy el ser amado exteriorizará su molestia por el poco tiempo que le dedicas. Día de éxitos que despertarán algunos celos, no te afectarán y seguirás adelante. Número de suerte, 21.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: La desconfianza y celos de esa persona te molesta y empiezas a desear tu libertad. Día de ingresos extras producto de los juegos de azar.