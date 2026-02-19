- Hoy:
- Partidos de hoy
- Flamengo vs Lanús
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla de la Liga 1
- Alianza Lima vs San Martín
Horóscopo de mañana viernes 20 de febrero de 2026: predicciones para los 12 signos del zodiaco
Inicia este nuevo día con los acertados pronósticos de Josie Diez Canseco para tu signo zodiacal y descubre lo que los astros tienen preparado para ti.
Este viernes 20 de febrero, revisa las predicciones del horóscopo de Josie Diez Canseco y conoce cómo influirán los astros en tu vida sentimental, laboral y personal. Consulta tu signo, descubre tu número de la suerte y prepárate para tomar decisiones mejor orientadas durante la jornada.
PUEDES VER: Horóscopo del jueves 19 de febrero 2026: Josie Diez Canseco comparte sus predicciones para tu signo
Horóscopo de Josie Diez Canseco del viernes 20 de febrero
ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Estarás propenso a discutir y lo que parecía algo sin importancia se agravará. Surgirán desacuerdos en el trabajo y como siempre tratarás de imponer tu criterio.
- Número de suerte, 11.
TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: En el amor enfrentarás situaciones que pondrán a prueba la confianza hacia el ser amado. Hoy no te conviene discutir, unirte a un equipo de trabajo te abrirá mejores oportunidades.
- Número de suerte, 13.
GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Reconocerás que te has equivocado, tu persistencia le hará ceder a la persona que quieres. Con decisión, sin pensar en las consecuencias arriesgarás en una inversión.
- Número de suerte, 8.
CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Conversa con el ser amado, es hora de disipar las dudas y aclarar los malos entendidos. Excelente día para cerrar tratos y sociedades con personas conocidas y de tu total confianza.
- Número de suerte, 20.
LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Hoy tus ocupaciones no te dejarán tiempo para el amor. Dejarás de insistir para que los demás asuman su responsabilidad y trabajarás tú solo en ese nuevo proyecto.
- Número de suerte, 15.
VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Haz aprendido de los fracasos y ahora estás seguro de lo que quieres en el amor. Buenas noticias a nivel laboral y económico, te sentirás más tranquilo con respecto a tus deudas.
- Número de suerte, 14.
LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Después de mucho insistir tendrás una nueva oportunidad con la persona que quieres. Tendrás ingresos extras y los guardarás para la inversión que quieres hacer.
- Número de suerte, 2.
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Empezarás el día con mucho entusiasmo y con ganas dedivertirte. Tu poder de convencimiento te dará ventajas a la hora de negociar, hoy cerrarás un trato beneficioso para ti.
- Número de suerte, 10.
SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Estarás rodeado de gente agradable que te contagiarán su alegría y positivismo. Tu capacidad y perseverancia harán posible que tus proyectos lleguen a buen fin.
- Número de suerte, 16.
CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: No te dejes llevar por la primera impresión, trata más a esa persona que te atrae. Aunque desearás hacer cambios en el trabajo que realizas en grupo respetarás otras opiniones.
- Número de suerte, 5.
ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Hoy el ser amado exteriorizará su molestia por el poco tiempo que le dedicas. Día de éxitos que despertarán algunos celos, no te afectarán y seguirás adelante. Número de suerte, 21.
PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: La desconfianza y celos de esa persona te molesta y empiezas a desear tu libertad. Día de ingresos extras producto de los juegos de azar.
- Número de suerte, 12.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90