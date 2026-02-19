- Hoy:
Policía es arrastrado por el río Rímac tras intentar rescatar a perrito: ambos están desaparecidos
Efectivo policial ingresó al río Rímac para intentar rescatar a perrito que se estaba ahogando, pero por la fuerza del caudal ambos fueron arrastrados.
¡Lamentable! En horas de la mañana de este viernes 20 de febrero se registró un hecho preocupante, ya que un policía está desaparecido luego de ingresar al río Rímac, a la altura del Puente Santa Rosa en Cercado de Lima para intentar rescatar a un perrito que se estaba ahogando. Actualmente, ambos se encuentran desaparecidos.
Noticia en desarrollo...
