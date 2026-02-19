0

Policía es arrastrado por el río Rímac tras intentar rescatar a perrito: ambos están desaparecidos

Efectivo policial ingresó al río Rímac para intentar rescatar a perrito que se estaba ahogando, pero por la fuerza del caudal ambos fueron arrastrados.

Angie De La Cruz
Efectivo policial intentó rescatar a perrito, pero por la fuerza del río fue arrastrado.
Efectivo policial intentó rescatar a perrito, pero por la fuerza del río fue arrastrado. | Composición: Líbero/ Canal N
COMPARTIR

¡Lamentable! En horas de la mañana de este viernes 20 de febrero se registró un hecho preocupante, ya que un policía está desaparecido luego de ingresar al río Rímac, a la altura del Puente Santa Rosa en Cercado de Lima para intentar rescatar a un perrito que se estaba ahogando. Actualmente, ambos se encuentran desaparecidos.

La Municipalidad Provincial de Tacna convoca serenos que no sean hinchas de Alianza Lima.

PUEDES VER: Municipalidad de Tacna genera polémica por solicitar serenos con PECULIAR requisito: "Que no sean aliancistas"

Noticia en desarrollo...

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Horóscopo de HOY, viernes 20 de febrero de 2026: predicciones para los 12 signos del zodiaco

  2. Giuli Cunha expone fuertes amenazas que recibió Hernán Barcos: "No vuelva a jugar nunca más"

  3. Sinuano Noche HOY, jueves 19 de febrero EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano