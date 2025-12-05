Feliz Día de la Policía Nacional del Perú: Frases e imágenes para celebrar este 6 de diciembre

Todos los 6 de diciembre se celebra el Día de la Policía Nacional del Perú. Este 2025, la PNP está que cumple 37 años desde que la Ley N° 24949 se promulgó en el año 1988. Si conoces a un efectivo policial, entonces no dudes en saludarlo con emotivas frases e imágenes por la gran labor que realiza.

Frases por el Día del Policía Nacional del Perú

Esta fecha te permitirá reconocer el sacrificio y compromiso que tienen los policías peruanos. A continuación, podrás acceder a las mejores frases por el Día de la Policía Nacional del Perú.

Detrás de cada uniforme hay valentía, sacrificio y un amor inquebrantable por la patria.

¡Feliz día a nuestros valientes policías! Gracias por su dedicación y por arriesgar sus vidas por la seguridad del Perú.

Hoy honramos a los guardianes del orden: hombres y mujeres de la PNP que con honor y vocación resguardan nuestra paz.

Su lema es 'Dios, Patria, Ley'. Gracias por su compromiso de servir y proteger con valentía y profesionalismo.

A los que están en la primera línea: gracias por su entrega incondicional para luchar contra la inseguridad. ¡Su labor es invaluable!

Reconocemos su entrega y compromiso con la seguridad y bienestar de todos los peruanos.

La grandeza de tu poder no está en el uniforme que portas, sino en el trato que brindas. ¡Feliz día!

Que Dios te cuide siempre y te permita ejercer esta bonita labor.

Feliz día del policía: frases emotivas y de inspiración

Feliz día a los héroes de la patria, que cada día demuestran que la vocación de servicio es más fuerte que cualquier riesgo.

En este día especial, recordamos y celebramos a cada policía que, con firmeza y sensibilidad, protege a nuestra comunidad.

¡Gracias por tu valentía, disciplina y entrega! Un solo día es poco para homenajearte.

A nuestros policías: son el escudo de la democracia y la esperanza de un Perú más seguro.

Conmemoramos el Día de la PNP, reafirmando nuestro compromiso de trabajar por un país en paz y orden.

¡Feliz aniversario, PNP! Que Santa Rosa de Lima, nuestra patrona, los guíe siempre en su noble misión.

¡Por ustedes, por el Perú! Un mensaje de orgullo y gratitud a la Policía Nacional del Perú.

Imágenes para celebrar el Día del Policía Nacional del Perú

Feliz Día del Policía Nacional del Perú. (Foto: Difusión).

Este sábado 6 de diciembre del 2025 se celebra el Día de la Policía Nacional del Perú.