Feliz Día de la Policía Nacional del Perú: Frases e imágenes para celebrar este 6 de diciembre

¡Honor y gloria! Celebra el Día de la Policía Nacional del Perú compartiendo con tus seres queridos las mejores frases e imágenes.

Roxana Aliaga
Este 6 de diciembre se celebra el Día de la Policía Nacional del Perú.
Este 6 de diciembre se celebra el Día de la Policía Nacional del Perú. | Composición Líbero / Roxana Aliaga.
Todos los 6 de diciembre se celebra el Día de la Policía Nacional del Perú. Este 2025, la PNP está que cumple 37 años desde que la Ley N° 24949 se promulgó en el año 1988. Si conoces a un efectivo policial, entonces no dudes en saludarlo con emotivas frases e imágenes por la gran labor que realiza.

Frases por el Día del Policía Nacional del Perú

Esta fecha te permitirá reconocer el sacrificio y compromiso que tienen los policías peruanos. A continuación, podrás acceder a las mejores frases por el Día de la Policía Nacional del Perú.

  • Detrás de cada uniforme hay valentía, sacrificio y un amor inquebrantable por la patria.
  • ¡Feliz día a nuestros valientes policías! Gracias por su dedicación y por arriesgar sus vidas por la seguridad del Perú.
  • Hoy honramos a los guardianes del orden: hombres y mujeres de la PNP que con honor y vocación resguardan nuestra paz.
  • Su lema es 'Dios, Patria, Ley'. Gracias por su compromiso de servir y proteger con valentía y profesionalismo.
  • A los que están en la primera línea: gracias por su entrega incondicional para luchar contra la inseguridad. ¡Su labor es invaluable!
  • Reconocemos su entrega y compromiso con la seguridad y bienestar de todos los peruanos.
  • La grandeza de tu poder no está en el uniforme que portas, sino en el trato que brindas. ¡Feliz día!
  • Que Dios te cuide siempre y te permita ejercer esta bonita labor.

Feliz día del policía: frases emotivas y de inspiración

  • Feliz día a los héroes de la patria, que cada día demuestran que la vocación de servicio es más fuerte que cualquier riesgo.
  • En este día especial, recordamos y celebramos a cada policía que, con firmeza y sensibilidad, protege a nuestra comunidad.
  • ¡Gracias por tu valentía, disciplina y entrega! Un solo día es poco para homenajearte.
  • A nuestros policías: son el escudo de la democracia y la esperanza de un Perú más seguro.
  • Conmemoramos el Día de la PNP, reafirmando nuestro compromiso de trabajar por un país en paz y orden.
  • ¡Feliz aniversario, PNP! Que Santa Rosa de Lima, nuestra patrona, los guíe siempre en su noble misión.
  • ¡Por ustedes, por el Perú! Un mensaje de orgullo y gratitud a la Policía Nacional del Perú.

Imágenes para celebrar el Día del Policía Nacional del Perú

Feliz día del policía

Feliz Día del Policía Nacional del Perú. (Foto: Difusión).

Frases por el Día del Policía Nacional del Perú

Este sábado 6 de diciembre del 2025 se celebra el Día de la Policía Nacional del Perú.

Feliz día del policía

Si eres policía, entonces estás de aniversario. ¡Felicidades!

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

