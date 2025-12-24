El horóscopo de HOY, 25 de diciembre, está a cargo de Josie Diez Canseco. Si quieres conocer qué cambios habrá en tu vida esta Navidad, entonces no dudes en revisar las próximas líneas. Estamos seguros de que te sorprenderás, además, sabrás cuál es tu número de la suerte de acuerdo a tu signo del zodiaco.

Horóscopo de HOY, 25 de diciembre, según Josie Diez Canseco

ARIES: 20 MAR - 19 ABR.: Tendrás muchos detalles y atenciones con esa persona, te esforzarás por complacer sus deseos. Un viaje al extranjero te aportará experiencias enriquecedoras profesionalmente, en el campo laboral lograrás conseguir el reconocimiento que mereces. Número de suerte, 15.

TAURO: 20 ABR - 20 MAY.: Surgirán desacuerdos, tu vida afectiva, hoy decidirán darse un tiempo para pensar con tranquilidad. Te encargarán trabajos complicados, te organizarás y no defraudarás las expectativas de tus superiores, obtendrás buenos resultados. Número de suerte, 2.

GÉMINIS: 21 MAY - 21 JUN.: El amor y apoyo de esa persona son importantes para ti, hoy te ayudará, te sentirás respaldado. Llegarán nuevas oportunidades laborales, analizarás las ofertas y harás una buena elección, más adelante un proyecto inesperado cambiará tu vida. Número de suerte, 17.

CÁNCER: 22 JUN - 21 JUL.: Superarás tus inhibiciones y expresarás abiertamente tus deseos, la persona que amas estará feliz con el cambio. Tendrás que tener mucho cuidado con tus gastos, hoy estarás tentado a darte gustos caros para tu presupuesto. Número de suerte,11.

LEO: 22 JUL - 22 AGO.: Dejarás de lado el orgullo y buscarás la reconciliación, hoy llegarás al corazón de esa persona. Pondrás en orden tu presupuesto, volverás a tener control sobre tus gastos y podrás ahorrar, tu situación económica empieza a normalizarse. Número de suerte, 4.

VIRGO: 23 AGO - 22 SET.: Has empezado una etapa de renovación, ahora tu visión de la vida es más amplia y positiva. Surgirán contratiempos en tu trabajo que enfrentarás con rapidez y decisión, tu habilidad para los negocios será reconocida. Número de suerte, 17.

LIBRA: 23 SET - 22 OCT.: Te has propuesto reconquistar a esa persona, hoy apelarás a tus encantos y sensualidad. Estás en un gran momento profesional, presentarás proyectos creativos que tendrán gran aceptación en tu centro laboral. Número de suerte, 9.

ESCORPIO: 23 OCT - 22 NOV.: Tus sueños románticos chocarán con el carácter práctico y frío de esa persona. Tu trabajo se mantendrá sin cambios, pero tu economía te dará problemas por tus gastos desmedidos, es tiempo de hacer un alto y organizar tus finanzas. Número de suerte, 22.

SAGITARIO: 23 NOV - 22 DIC.: La confianza y cercanía con alguien con quien te sientes muy bien se transformará en amor. Tu atención estará centrada en nuevos planes que te permitan mejorar económicamente, de ahora en adelante tus problemas financieros quedaran en el pasado. Número de suerte, 12.

CAPRICORNIO: 23 DIC - 21 ENE.: Llegará el desenlace que veías venir, pero no te desanimarás, aprenderás de tus errores. Será un día de éxitos que despertarán envidias, que no te alcanzaran y seguirás adelante, tus mejoras económicas llegaran pronto. Número de suerte, 3.

ACUARIO: 22 ENE - 17 FEB.: No seguirás rechazando el afecto que te ofrecen, hoy te involucrarás más sentimentalmente. Tu seguridad y poder de persuasión serán tus aliados para que gente importante te apoye. Tendrás la oportunidad de un nuevo negocio, aprovéchalo. Número de suerte, 10.

PISCIS: 18 FEB - 19 MAR.: Tranquilidad y afecto caracterizarán a esa persona, hoy darás amor y valorarás lo que recibes. Gestiones pasadas empezarán a dar frutos, tu economía mejorará notablemente. Recibes noticias de alguien de afuera, será beneficiosa. Número de suerte, 14.