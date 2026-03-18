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Campeón en Argentina impacta al revelar contacto para fichar con Sporting Cristal: "Me llamaron"

Talentoso delantero que fue campeón en el fútbol argentino sorprendió a los hinchas al revelar que tuvo contacto para fichar con Sporting Cristal y jugar la Liga 1. ¿Quién es?

Angel Curo
Campeón en Argentina impacta al revelar contacto para fichar con Sporting Cristal
Campeón en Argentina impacta al revelar contacto para fichar con Sporting Cristal | Composición: Líbero
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Sporting Cristal tiene la obligación de salir campeón para romper su sequía de título en la Liga 1, motivo que ha llevado a la hinchada a exigir fichajes de gran calidad para aumentar sus chances de ser campeones. En ese sentido, un delantero que salió campeón en Argentina sorprendió al revelar que tuvo un contacto para estampar su firma.

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Campeón en Argentina impacta al revelar contacto para fichar con Sporting Cristal

En medio de la exigencia de los hinchas de Sporting Cristal por el fichaje de un ‘9’ de jerarquía, un talentoso delantero con proyección reveló que la directiva lo contactó para poder convertirse en ‘celeste’. Se trata de Juan Pablo Goicochea, futbolista peruano que milita en el extranjero.

Durante un diálogo con el programa ‘Hablemos de MAX’, el exjugador de Alianza Lima confirmó que fue cierto que tuvo contacto con la directiva rimense para poder estampar su firma en la temporada pasada. Sin embargo, señaló que pese al interés de ambas partes, no se terminó concretando.

Video: Hablemos de MAX

"Sí, fue real que me llamaron de Sporting Cristal el año pasado, pero al final no se pudo concretar por diferentes motivos. En su momento me interesó, yo no le cerraba las puertas a nadie, los escuché y tenían un gran proyecto", mencionó el delantero nacional.

Recordemos que a mediados de la Liga 1 2025, Goicochea había sonado con fuerza para llegar a Sporting Cristal ante la salida de Martín Cauteruccio. Sin embargo, esto no se llegó a dar y quien terminó llegando al club fue el brasileño Felipe Vizeu.

Juan Pablo Goicochea fue campeón en Argentina

Luego de su paso en Alianza Lima, Juan Pablo Goicochea concretó su llegada al fútbol argentino tras fichar con Platense. En las filas del ‘Calamar’ no logró tener regularidad y solo pudo jugar dos partidos (1 por la Liga Profesional y 1 por la Copa Argentina). Sin embargo, su escasez de minutos no impidió que fuera parte del equipo que logró una hazaña histórica tras consagrarse campeón del Torneo Apertura 2025.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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