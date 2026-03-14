¡Una máquina! Sporting Cristal goleó 4-0 a complicado rival y es candidato al título de la Liga

Sporting Cristal tiene la consigna de poder conquistar el título de la Liga 1 2026 y romper su sequía sin trofeos de los últimos años. Del mismo modo, en la Liga Femenina también buscan hacer historia para darle alegría a los hinchas. Por esta razón, están obligados a conseguir victorias en cada partido que disputen.

Sporting Cristal goleó 4-0 a complicado rival y es candidato al título de la Liga

En su último partido, Sporting Cristal consiguió un valioso triunfo por 4-0 ante un mítico club y rival en la disputa por el título. Sin embargo, en esta oportunidad no hablamos del plantel que dirige Paulo Autuori, sino que se trata de la delegación femenina que ya inició su participación en la Liga Femenina 2026.

La escuadra dirigida por la DT Vivian Ayres enfrentó a Melgar en la primera fecha del Torneo Apertura 2026 y se quedó con una gran victoria por 4-0. Un resultado que les permite iniciar con pie derecho el campeonato y que demuestra que son grandes candidatas al título nacional.

Sporting Cristal venció a Melgar en la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026

El primer gol del encuentro llegó por parte de la futbolista Giovana Soares a los 9 minutos, quien venció la valla ‘rojinegra’ con un gran cabezazo dentro del área. A los 17 minutos, Yormary Álvarez se proyectó en ataque y con un remate forzado logró marcar el segundo gol.

Ya en la segunda mitad, Alessia Sanhelli, una de las grandes contrataciones del equipo, pondría su nombre en el marcador a los 51 minutos aprovechando un rebote en el área. Ya en los minutos finales, Tamara Alves sentenciaría el partido.

Con esa victoria, el elenco de Sporting Cristal Femenino logra iniciar con pie derecho el torneo y reafirma su condición a ser candidato para quedarse con el título de la Liga Femenina en esta temporada, donde buscarán arrebatarle la hegemonía a Alianza Lima.

Próximo partido de Sporting Cristal en la Liga Femenina 2026

El próximo duelo de las ‘Celestes’ será ante la escuadra de C.D. Yanapuma por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026. Este compromiso se disputará en la Villa Emprendedora CFC, recinto ubicado en la ciudad de Iquitos. Este partido empezará a las 3:00 p.m. (hora peruana).