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Tabla de posiciones y resultados de la fecha 7 del Apertura

Erick Delgado tuvo categóricas palabras sobre Paulo Autuori: “Deberíamos…”

El 'Loco' opinó acerca del trabajo que viene realizando Paulo Autuori en el conjunto rimense, esto en medio de las críticas que ha venido recibiendo el brasileño.

Antonio Vidal
Erick Delgado tuvo tajante opinión sobre Paulo Autuori. Foto: composición Líbero/AEEF/X
Erick Delgado tuvo tajante opinión sobre Paulo Autuori. Foto: composición Líbero/AEEF/X
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Sporting Cristal ganó cómodamente a Sport Boys 3-0 en la fecha siete del Torneo Apertura de la Liga 1. No obstante, en las últimas semanas se ha criticado el manejo del equipo por parte de Paulo Autuori e incluso han circulado rumores sobre su posible salida del cuadro rimense.

En este contexto, Erick Delgado, exportero del conjunto celeste, se dirigió a la afición que critica al entrenador brasileño. Tras la victoria sobre los chalacos, Delgado fue abordado por la prensa, que le preguntó su opinión sobre Autuori, y ofreció unas categóricas declaraciones.

En conversación para el canal AEEF TV, el ‘Loco’ manifestó su el ‘Profe’ no debería ser criticado, pues considera que es el técnico ideal para Cristal, señalando que va a pasar mucho tiempo para que llegue un DT igual.

"Yo creo que Paulo (Autuori) la tiene clara. Deberíamos en vez de criticarlo, deberíamos aprovechar su jerarquía y aprender bastante de lo que puede dejar, porque no va a venir otro técnico de la calidad y trayectoria que tiene Autuori", fueron las palabras de Delgado.

Paulo Autuori dio fuerte comentario contra periodistas por divulgar posible salida de Sporting Cristal

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Erick Delgado sobre los rivales que debe evitar Sporting Cristal en la Copa Libertadores

En otro momento, también se le consultó sobre el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde espera no enfrentar a Flamengo ni a Palmeiras.

“Ojalá que evitemos a un Flamengo o Palmeiras, sería ideal pero esperemos que sea bueno el sorteo para Cristal", sentenció el ex jugador.

¿Cuándo juega Sporting Cristal?

Sporting Cristal tendrá que visitar Andahuaylas para lo que será su enfrentamiento contra Los Chankas, quienes se encuentran punteros en la tabla de posiciones de la Liga 1. Este encuentro se realizará el día sábado 21 y se podrá seguir desde las 3:30 p.m.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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