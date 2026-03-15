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Paulo Autuori revela si dejará Sporting Cristal tras clasificación a la Copa Libertadores: "Quizás..."
El entrenador brasileño rompió su silencio y se refirió a si dejará Sporting Cristal luego de haber logrado la clasificación a la Copa Libertadores tras vencer a Carabobo.
La salida de Paulo Autuori fue especulada por el comentarista deportivo Diego Rebagliati y la noticia sorprendió a todos los hinchas, ya que habían pasado pocas horas de su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. En ese sentido, el DT brasileño se pronunció ante las especulaciones y dejó un claro mensaje sobre su futuro.
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Paulo Autuori llegó a Sporting Cristal en el 2025 y aunque los resultados no lo acompañaron durante su campaña, el destacado estratega cuenta con el apoyo de la directiva celeste y todo indica que se mantendrá en el banquillo hasta cumplir su contrato.
Paulo Autuori revela su futuro en Sporting Cristal
Luego de varias especulaciones y a la espera de su pronunciamiento, Paulo Autuori hizo un llamado a la calma de los hinchas rimenses y explicó que nada de lo que se ha dicho es cierto y se mantiene firme en Sporting Cristal a la espera de más resultados positivos.
“No (sobre su salida), pero en los días actuales la gente mete lo que quiere y quizás lo que no es verdad pasa a serlo por la cantidad de repeticiones, más aún hoy en día. Pero buen trabajo a todos ustedes, vamos a hablar de lo que interesa, que es el partido”, expresó el entrenador de 69 años que todavía no ha sumado ningún título con Cristal.
(Video: L1 MAX)
Con la victoria frente a Sport Boys, Sporting Cristal subió a la quinta posición sumando 11 puntos y está a seis unidades de los líderes Los Chankas y Alianza Lima. En la próxima fecha del Torneo Apertura, los celestes viajarán a Andahuaylas para enfrentarse a Los Chankas.
Algunos de los equipos en los que fue entrenador Paulo Autuori antes de su llegada a Sporting Cristal fueron Flamengo, Botafogo, Benfica, Santos, Cruzeiro, Alianza Lima, entre otros.
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