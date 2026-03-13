Se conoció la postura de Autuori ante los rumores que lo ponen fuera de Cristal: “Es complicada”

En las últimas horas surgió un rumor que señalaba la posible salida de Paulo Autuori de Sporting Cristal, a pesar de que el equipo logró clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El presente del conjunto rimense ha tenido muchos altibajos, ya que, a pesar de los resultados, los hinchas no están conformes con el rendimiento del equipo.

A esto se suma que, en el Torneo Apertura, tampoco han mostrado un gran nivel. En este contexto, Diego Rebagliati dio a conocer la postura del entrenador brasileño, manifestando que no está contento con la situación del club, sobre todo por la actitud de algunos jugadores.

La postura de Paulo Autuori tras rumores sobre su salida de Sporting Cristal

Rebagliati precisó que el DT rimense no estaría contento con diversas situaciones que se viven en el club del Rímac.

"Autuori no está contento, está cansado y no es con una persona en particular, sino es con varias situaciones: el plantel, algunas actitudes de algunos jugadores que no juegan, otros lesionados que se demoran en recuperarse", empezó diciendo el conductor de ‘Al Angulo’.

Además, señaló que Autuori no estaría conforme con los jugadores que actualmente está entrenando, pues siente que son muy “complicados”.

"Autuori siente que la generación de futbolistas con la que le toca lidiar hoy es complicada, y ya van dos conferencias de prensa en las que asume la responsabilidad y habla muy críticamente del juego del equipo y del plantel", sentenció.

¿Cuándo juega Sporting Cristal?

Sporting Cristal recibirá la visita de Sport Boys este domingo 15 de marzo, encuentro por la fecha siete del Torneo Apertura. El mencionado compromiso se podrá seguir desde las 11:00 a.m. (hora peruana).