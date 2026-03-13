'Chorri' Palacios pide el fichaje de jugador de la selección peruana para Sporting Cristal: "Experiencia"

Tras haber conseguido la clasificación a la Copa Libertadores, el ‘Chorri’ Palacios realizó su recomendación para que Sporting Cristal se refuerce con un importante futbolista que actualmente está en el extranjero. La falta de gol puso nuevamente en debate la incorporación de un jugador que le haga competencia a Felipe Vizeu.

Roberto Palacios es uno de los jugadores referentes del club rimense y, una vez más, no se guardó nada y sorprendió con un nombre para que se convierta en el referente en la delantera del equipo celeste. El ‘Chorri’ considera que este delantero de la selección peruana podría ser una opción perfecta para Sporting Cristal.

‘Chorri’ Palacios pide el fichaje de reconocido delantero

Después de conseguir un gran reconocimiento económico por la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, Roberto Palacios considera que con este ingreso se podrá traer un fichaje para reforzar al plantel que ayude a concretar las ocasiones de gol.

Durante el programa de 'Lo bueno, lo malo y lo feo', el 'Chorri' fue claro al indicar que Sporting Cristal necesita un centrocampista creativo y un centrodelantero que aporte goles que podrían llegar del fútbol argentino o brasileño.

Al ser consultado sobre la posibilidad de tener a Gianluca Lapadula vistiendo la camiseta de Sporting Cristal, Palacios no dudó en destacar la calidad de ‘Lapa’. “Es un futbolista experimentado. Cuando integró la selección, respondió a las expectativas. Su nivel está por encima del promedio local. Se evalúa su caso, aunque no hay nada definido todavía”, expresó.

El 'Chorri' pide a Lapadula para Sporting Cristal.

Hay que tener en cuenta que Gianluca Lapadula es actual jugador de Spezia en la Serie B de Italia. Además, la postura de Paulo Autuori es no realizar ningún fichaje más ni mucho menos en la delantera de Sporting Cristal, por lo que su llegada estaría complicada.