‘Flaco’ Granda ironizó el gesto de Reynoso: “Los 2 puntos que hizo con Perú”

El gesto de Juan Reynoso tras finalizar el encuentro entre Alianza Lima y Melgar sigue dando de qué hablar. En el estadio Alejandro Villanueva por la fecha seis del Torneo Apertura, que terminó con victoria blanquiazul por 3-1, el exentrenador de la selección peruana no soportó los comentarios de los hinchas íntimos y realizó un polémico gesto hacia ellos.

En este contexto, el periodista ‘Flaco’ Granda no desaprovechó la oportunidad de lanzar un comentario irónico, recordando el paso del ‘Cabezón’ al mando de la bicolor, sobre todo en relación con el trabajo que realizó en las Eliminatorias.

“Cuando se fue Reynoso del estadio y hizo el dos, ¿a qué se refería? ¿A los puntos que había hecho con la selección o a qué? Pregunto”, empezó diciendo el locutor en Radio Nacional.

“Tenía mis dudas, no sabía si era por los dos puntos que hizo con la selección o por los dos remates al arco que tuvimos durante la Eliminatoria. Pensé por los goles o por los dos millones que cobró cuando se fue de la selección peruana”.

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Juan Reynoso responde sobre ser sancionado por los gestos en Matute

Cabe señalar que, al ser consultado sobre la posible sanción que podría recibir, el entrenador ‘Rojinegro’, de 58 años, manifestó que “en ningún momento provocó a nadie”.

“No me preocupa porque nunca fui el que provocó a nadie. No me preocupa ninguna reacción, porque yo nunca provoqué a nadie. Todos merecemos respeto; si te insultan, corres el riesgo de que te respondan. En ningún momento mi intención ha sido provocar. Si me creen o no, me tiene sin cuidado”, fueron sus palabras.