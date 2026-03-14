Penny revela que Sporting Cristal contactó a dos delanteros internacionales: "Están buscando"

En medio de los cuestionamientos a Felipe Vizeu por su desempeño, Sporting Cristal está buscando realizar un último movimiento en el mercado para aumentar sus opciones al título de la Liga 1 y hacer un gran papel en la Copa Libertadores. En ese sentido, Diego Penny impactó al revelar que los rimenes contactaron a dos delanteros de talla mundial.

Sporting Cristal contactó a dos delanteros internacionales

Sporting Cristal consiguió su pase a la fase de grupos de la Conmebol Libertadores y ahora deberá disputar dos torneos en simultáneo. Por ello, la hinchada ha exigido que la institución busque a un ‘9’ de goleador ante el mal desempeño mostrado por Felipe Vizeu desde su llegada.

Precisamente, durante el programa ‘Al Ángulo’, Diego Penny sorprendió a todos al revelar que la directiva rimense ya se puso en contacto con Adrián Ugarriza y Gianluca Lapadula, dos de las opciones nacionales más destacadas que hay en el mercado de pases.

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"En Sporting Cristal están buscando, para que llegue a un jugador tiene que ser nacional. Han tocado la puerta de Ugarriza, pero él no tiene intenciones de regresar al Perú. Él otro nombre fue de Lapadula, pero tampoco tiene intenciones de venir al Perú, quiere quedarse por allá", mencionó el ahora comunicador.

Sin embargo, para pesar de los hinchas, el exguardameta de Sporting Cristal también fue enfático al señalar que, por el momento, ninguno de los dos delanteros tiene contemplado regresar al Perú, por lo que no se pondrán la camiseta ‘celeste’ para esta temporada.

Sporting Cristal se pronunció sobre realizar nuevos fichajes

Luego de la victoria ante Carabobo, el director general de fútbol de Sporting Cristal, Julio César Uribe, confirmó que están evaluando realizar nuevos fichajes para esta temporada. No obstante, recalcó que tienen un plantel de gran nivel.

“Consideramos que tenemos un equipo para jugar mejor e imponernos de otra forma. Es un tema que lo tocaremos en los próximos días (refuerzos)”, señaló el directivo.