0
EN DIRECTO
Real Madrid vs Elche por LaLiga: transmisión del partido

Nilson Loyola, ex Sporting Cristal, remece el mercado y firma por mítico club de Liga 1: "Bienvenido"

El exfutbolista de Sporting Cristal, Nilson Loyola, sorprendió a los hinchas luego de concretar su llegada a un histórico club nacional que busca destacar en la Liga 1.

Angel Curo
Nilson Loyola, ex Sporting Cristal, remece el mercado y firma por mítico club de Liga 1
Nilson Loyola, ex Sporting Cristal, remece el mercado y firma por mítico club de Liga 1 | Foto: LÍBERO
COMPARTIR

Uno de los jugadores más recordados por los hinchas de Sporting Cristal es Nilson Loyola, futbolista surgido desde sus divisiones menores y que llegó a jugar por varias temporadas en el primer equipo. Recientemente, el lateral nacional volvió a ser noticia en la Liga 1 tras haber concretado su llegada a un club rival de los rimenses.

Penny revela que Sporting Cristal contactó a dos delanteros internacionales

PUEDES VER: Penny revela que Sporting Cristal contactó a dos delanteros internacionales: "Están buscando"

Nilson Loyola, ex Sporting Cristal, firma por mítico club de Liga 1

El mercado de pases de la Liga 1 2026 está próximo a cerrar y los clubes buscan realizar sus últimos fichajes. En ese sentido, Nilson Loyola sorprendió a los hinchas al convertirse en nuevo fichaje de Sport Boys para la presente temporada, dejando de lado su pasado como rimense.

La noticia fue confirmada por la ‘Misilera’ en sus redes sociales y señaló que su contrato será válido hasta finales de la presente campaña. De esta forma, el lateral nacional seguirá jugando al máximo nivel con el objetivo de revertir el mal momento que atraviesa el equipo.

Nilson Loyola, Sport Boys, Fichajes Liga 1

Nilson Loyola, ex Sporting Cristal, es nuevo fichaje de Sport Boys

Bienvenido a ‘El Primer Campeón’. Nilson Loyola se incorpora al plantel y vestirá nuestros colores por toda la temporada 2026, fue el mensaje que publicó el club luego haber concretado la llegada del futbolista.

Esta noticia resulta sorpresiva, no solo por el pasado de Sporting Cristal que tiene Loyola, sino también porque a inicios de año fue uno de los refuerzos de FC Cajamarca. Sin embargo, dejó el club tras tener disputas por temas contractuales.

¿Cómo le fue a Nilson Loyola en Sporting Cristal?

Nilson Loyola surgió de las divisiones menores de Sporting Cristal, aunque terminó su formación en las filas de Melgar. En la temporada 2019, volvió a la escuadra del Rímac y se mantuvo durante 5 temporadas. En sus registros, el lateral nacional disputó 120 partidos, donde aportó con 10 goles y brindó 6 asistencias.

Por si no fuese poco, también fue parte del plantel que consiguió el título de la Liga 1 2020 y la Copa Bicentenario 2021.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. Pablo Ceppelini, ex Alianza Lima, cerca de histórico club campeón de Sudamérica: "Fue ofrecido"

  2. Futbolista peruano falleció trágicamente tras ser arrastrado por el mar: "Ingresó con amigos"

  3. ¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso HOY y dónde ver partido de Liga 1 2026?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar

Stetik Laser

Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

PRECIO

S/ 37.80
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano