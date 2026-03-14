Nilson Loyola, ex Sporting Cristal, remece el mercado y firma por mítico club de Liga 1: "Bienvenido"

Uno de los jugadores más recordados por los hinchas de Sporting Cristal es Nilson Loyola, futbolista surgido desde sus divisiones menores y que llegó a jugar por varias temporadas en el primer equipo. Recientemente, el lateral nacional volvió a ser noticia en la Liga 1 tras haber concretado su llegada a un club rival de los rimenses.

Nilson Loyola, ex Sporting Cristal, firma por mítico club de Liga 1

El mercado de pases de la Liga 1 2026 está próximo a cerrar y los clubes buscan realizar sus últimos fichajes. En ese sentido, Nilson Loyola sorprendió a los hinchas al convertirse en nuevo fichaje de Sport Boys para la presente temporada, dejando de lado su pasado como rimense.

La noticia fue confirmada por la ‘Misilera’ en sus redes sociales y señaló que su contrato será válido hasta finales de la presente campaña. De esta forma, el lateral nacional seguirá jugando al máximo nivel con el objetivo de revertir el mal momento que atraviesa el equipo.

Nilson Loyola, ex Sporting Cristal, es nuevo fichaje de Sport Boys

“Bienvenido a ‘El Primer Campeón’. Nilson Loyola se incorpora al plantel y vestirá nuestros colores por toda la temporada 2026”, fue el mensaje que publicó el club luego haber concretado la llegada del futbolista.

Esta noticia resulta sorpresiva, no solo por el pasado de Sporting Cristal que tiene Loyola, sino también porque a inicios de año fue uno de los refuerzos de FC Cajamarca. Sin embargo, dejó el club tras tener disputas por temas contractuales.

¿Cómo le fue a Nilson Loyola en Sporting Cristal?

Nilson Loyola surgió de las divisiones menores de Sporting Cristal, aunque terminó su formación en las filas de Melgar. En la temporada 2019, volvió a la escuadra del Rímac y se mantuvo durante 5 temporadas. En sus registros, el lateral nacional disputó 120 partidos, donde aportó con 10 goles y brindó 6 asistencias.

Por si no fuese poco, también fue parte del plantel que consiguió el título de la Liga 1 2020 y la Copa Bicentenario 2021.