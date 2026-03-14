Sporting Cristal vs Sport Boys EN VIVO por Liga 1 2026: pronóstico, hora, canal y alineaciones
Sigue EN VIVO el partido entre Sporting Cristal vs Sport Boys por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 vía L1 MAX.
Desde el Estadio Alberto Gallardo, Sporting Cristal recibe a Sport Boys por la séptima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Los celestes tienen una cita en casa este domingo 15 de marzo a partir de las 11.00 horas locales (16.00 horas GMT) con la transmisión de L1 MAX para DirecTV y Movistar TV.
Previa Sporting Cristal vs Sport Boys
El cuadro liderado por Paulo Autuori cumplió su primer objetivo del año como es clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Los ‘rimenses’ vienen de eliminar a Carabobo de Venezuela en tanda de penales, en un partido que cayeron en los 90 minutos que se disputaron en Matute. Pese a ello, el marcador global es el que contó para que los ‘bajopontinos‘ accedan con agonía al magno torneo continental.
Fuera de ello, el equipo se encuentra algo desgastado, pero con el fuerte envión anímico de haber conseguido el gran objetivo internacional. Todo quedarán en manos del estratega brasileño, quien definirá un buen once que le dé tres puntos en el Gallardo y así no perder el rumbo en el Torneo Apertura 2026.
De hecho, en los últimos días sonó un fuerte rumor sobre la presunta renuncia de Autuori luego de clasificar a fase de grupos de Copa Libertadores. Sin embargo, LÍBERO pudo conocer desde el mismo club que no es veraz dicha información y que el técnico experimentado sigue con fuerzas para liderar al plantel celeste.
Por el lado de Sport Boys, encadena tres partidos seguidos sin conocer de victorias en la Liga 1 2026, por lo que ahora se complica al estar en la penúltima casilla de la tabla de posiciones. Un momento sumamente duro para los chalacos que hace poco fueron noticia por caerse los fichajes de Jean Deza, Carlos Zambrano y Miguel Trauco.
Sporting Cristal anuncia su partido ante Sport Boys.
¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Sport Boys?
El partido de Sporting Cristal vs Sport Boys se juega este domingo 15 de marzo en el Estadio Alberto Gallardo por la jornada 7 del Torneo Apertura 2026. El elenco celeste quiere recuperar el camino hacia la lucha del certamen, por lo que no espera tropezar en casa ante los rosados.
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Boys?
Este choque entre celestes y rosados por la Liga 1 2026 inicia a partir de las 11.00 horas locales (16.00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios de los diferentes países del mundo:
- México: 10.00 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 11.00 horas
- Venezuela, Bolivia: 12.00 horas
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 13.00 horas
- España: 17.00 horas
¿Dónde ver Sporting Cristal vs Sport Boys?
La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Sport Boys se verá por la señal en vivo de L1 MAX a nivel nacional. Del mismo modo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo por DGO y Movistar TV App a través de tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.
Posibles alineaciones de Sporting Cristal vs Sport Boys
Sporting Cristal: Enríquez, Cristiano Da Silva, Lutiger, Araujo, Leandro Sosa, Catriel Cabellos, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Maxloren Castro, Gabriel Santana y Felipe Vizeu.
Sport Boys: Melián, Mora, Riojas, Dulanto, Aranda, Da Campo, Illanes, Urruti, Torres, Alarcón y Nequecaur.
Sporting Cristal vs Sport Boys: pronóstico, cuotas y cuánto paga
Sobre el papel, Sporting Cristal se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Sport Boys en esta jornada 7 del Torneo Apertura 2026. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:
|CASAS DE APUESTAS
|SPORTING CRISTAL
|EMPATE
|SPORT BOYS
|Betsson
|1.50
|3.85
|6.60
|Betano
|1.53
|4.30
|7.00
|Bet365
|1.45
|4.00
|6.50
|1XBet
|1.47
|4.05
|6.85
|Doradobet
|1.57
|4.20
|6.50
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Cuponidad Productos
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER
PRECIOS/ 12.90
Soho Color Salón & Spa
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIOS/ 99.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90