Tricampeón con Universitario se perfila a dejar el club y firmar por rival de Liga 1: "Interesa"

Universitario de Deportes alista una auténtica revolución en su plantel para afrontar el Torneo Clausura. Los cremas saben que no han tomado las mejores decisiones en el armado del equipo, por lo que ahora alistan fichajes y salidas. En ese sentido, un futbolista tricampeón suena con fuerza para marcharse y firmar con un equipo que busca destacar en la Liga 1 2026.

Tricampeón con Universitario se perfila a dejar el club y firmar por rival de Liga 1

Uno de los jugadores con más opciones de dejar Universitario para el segundo tramo de la temporada es Hugo Ancajima. El lateral no ha sido considerado desde hace buen tiempo y tampoco cuenta con la aprobación de Héctor Cúper.

En ese contexto, el periodista deportivo Ernesto Macedo sorprendió al revelar que el lateral crema ha despertado gran interés y está en la mira de Juan Pablo II. Aunque la idea es que salga cedido hasta finales del Torneo Clausura.

Hugo Ancajima se perfila para firmar con Juan Pablo II en condición de préstamo

“El defensa de Universitario Hugo Ancajima interesa en Juan Pablo II. La idea es a préstamo hasta fines de este año”, reveló el citado comunicador mediante su cuenta oficial de ‘X’.

Cabe señalar que Hugo Ancajima aún mantiene vínculo con Universitario hasta finales de la presente temporada, por lo que, en caso de salir a préstamo y no renovar, le pondrá fin a su estadía en Ate.

Números de Hugo Ancajima con Universitario

Hugo Ancajima es considerado como el “reemplazo” natural de Andy Polo. Sin embargo, su actualidad y rendimiento dejan mucho que desear entre los hinchas. El lateral ha disputado solo seis partidos en la temporada, en los que apenas ha sumado 216 minutos en cancha, con un promedio de 36 por encuentro.

Valor de mercado de Hugo Ancajima

De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, Hugo Ancajima ostenta un valor de mercado de 375 mil euros, una cifra que puede disminuir si se considera su poca regularidad en el plantel de Universitario.