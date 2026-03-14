¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Boys y dónde ver transmisión del partido por Liga 1?
Sporting Cristal vs Sport Boys se enfrentarán por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Conoce los horarios y qué canal pasa este emocionante partido.
Sporting Cristal vs Sport Boys se volverán a ver las caras en un nuevo episodio de los clásicos Lima-Callao por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Los rimenses buscan una victoria que los meta en la pelea por el liderato; mientras que la ‘Misilera’ necesita los tres puntos para salir de la zona de descenso.
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Boys?
A continuación, te dejamos los horarios confirmados para ver el inicio del partido entre Sporting Cristal vs Sport Boys por la jornada 7 del Torneo Apertura 2026.
- Perú, Ecuador y Colombia: 11:00 a.m.
- Bolivia y Venezuela: 12:00 p.m.
- Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 1:00 p.m.
- México y Centroamérica: 10:00 a.m.
- Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 12:00 p.m.
- España: 6:00 p.m.
¿Qué canal transmite partido Sporting Cristal vs Sport Boys EN VIVO?
El emocionante partido entre Sporting Cristal vs Sport Boys será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO mediante la señal exclusiva de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.
¿Dónde ver Sporting Cristal vs Sport Boys EN DIRECTO ONLINE?
Si deseas ver el compromiso entre Sporting Cristal vs Sport Boys EN DIRECTO ONLINE lo podrás hacer mediante las señales de streaming de L1 Play, Movistar TV App, DGO, Fanatiz, Zapping, entre otros. Cabe señalar que deberás contar con una suscripción premium para ver el partido.
Antesala del partido Sporting Cristal vs Sport Boys por Liga 1
Sporting Cristal llega con la moral en alto luego de haber conseguido su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, tras vencer en penales a Carabobo. Sin embargo, su presente en la Liga 1 no ha sido el esperado por los hinchas.
De esta forma, el equipo de Paulo Autuori está obligado a conseguir una nueva victoria ante un clásico rival, con la finalidad de escalar posiciones y optar por seguir en la pelea por el liderato del Torneo Apertura. Para este encuentro no contarán con la presencia de Christofer Gonzales por lesión.
Por su parte, Sport Boys atraviesa una mala racha de 3 partidos consecutivos sin conocer victorias en la Liga 1. Una situación que lo ha llevado a ser uno de los coleros del campeonato y serio candidato al descenso. Por si esto no fuese poco, la ‘Misilera’ también sufrió el despido de Jamie de la Pava como su DT.
El ‘Primer Campeón’ visitará el Gallardo con el objetivo de dar el gran golpe y romper su mala racha ante los rimenses, donde suma 19 años sin poder vencerlos. El último marcador entre ambos acabó en victoria de Cristal por 2-0.
