Horóscopo de HOY, miércoles 24 de diciembre: predicciones de Josie Diez Canseco
Horóscopo de HOY, 24 de diciembre, según Josie Diez Canseco
ARIES: 20 MAR - 19 ABR.: Flexibilizarás tu actitud intolerante, hoy las cosas empezarán a cambiar a nivel sentimental. Cuidado con los compromisos que adquieras, tus ansias de progreso podrían llevarte a aceptar más de lo que podrías cumplir. Número de suerte, 1.
TAURO: 20 ABR - 20 MAY.: Día de mucha tranquilidad, todo marchará sin sobresaltos, la ternura y comprensión prevalecerán. Los tratos con amigos y socios estarán en su mejor momento, los negocios que aceptes en estos días te darán muy buenos resultados. Número de suerte, 12.
GÉMINIS: 21 MAY - 21 JUN.: Descubrirás que tus sentimientos por esa persona han cambiado, la amistad se convertirá en algo más íntimo. Tendrás buenas oportunidades para cambiar de trabajo o crecer en el que tienes ahora, sigue esforzándote. Número de suerte, 21.
CÁNCER: 22 JUN - 21 JUL.: La felicidad te sonríe, disfrutarás a plenitud tu buen momento, transmitirás alegría. Hoy el exceso de trabajo te agotará, necesitarás ayuda para cumplir con todo lo que tienes a tu cargo, alguien que te estima te prestara su colaboración. Número de suerte, 2.
LEO: 22 JUL - 22 AGO.: Tu atractivo personal y encanto conquistarán a esa persona, no estarás solo por mucho tiempo. El exceso de confianza te hará perder una oportunidad, hoy aprenderás una gran lección y será más cuidadoso con tus demás proyectos. Número de suerte, 9.
VIRGO: 23 AGO - 22 SET.: El amor se acerca a ti a pasos agigantados, hoy aparecerá en tu horizonte alguien interesante. Las oportunidades de progresar llegarán de todos lados, estarás muy ocupado y aprovecharás cada minuto del día para desarrollar mejor tus ideas. Número de suerte, 13.
LIBRA: 23 SET - 22 OCT.: Un suceso inesperado te hará reflexionar y te darás cuenta de tus errores, cambiarás de actitud. La inestabilidad laboral terminará, empezarán a llegar interesantes ofertas que te darán la seguridad económica que tanto estabas buscando. Número de suerte, 4.
ESCORPIO: 23 OCT - 22 NOV.: El amor ocupa el primer lugar en tu vida, estás muy compenetrado, hoy empezarán planes futuros. Tendrás oportunidad para invertir y obtendrás ganancias a corto plazo que te ayudarán a nivelar tus gastos, mejorar tu economía. Número de suerte, 2.
SAGITARIO: 23 NOV - 22 DIC.: Las exigencias de esa persona absorbente te agobiarán, hoy terminarás con ese amor. Habrá cambios en tu trabajo, tendrás que adaptarte rápido para poder ser tomado en cuenta en los nuevos planes. Número de suerte, 7.
CAPRICORNIO: 23 DIC - 21 ENE.: Superarás recuerdos tristes y estarás más alegre y divertido, hoy harás nuevas amistades. Destacarás por tu creatividad, tus ideas serán tomadas en cuenta, tu situación laboral mejorará mucho, nuevos proyectos estabilizarán tu economía. Número de suerte, 18.
ACUARIO: 22 ENE - 17 FEB.: No aclarar tus dudas a tiempo te hará perder el control, reacciona, aún puedes solucionar las cosas. Enfrentarás obstáculos y asumirás retos con actitud decidida, y saldrás vencedor, los negocios se presentan de manera importante. Número de suerte, 20.
PISCIS: 18 FEB - 19 MAR.: Tu simpatía encantará a los que te rodean, tendrás éxito con el sexo opuesto. Seguirás superándote, los estudios tendrán prioridad, y te ayudarán a mejorar tu situación laboral y económica, un nuevo empleo está por llegar. Número de suerte, 11.
