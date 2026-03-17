- Hoy:
- Partidos de hoy
- Manchester City vs Real Madrid
- Millonarios vs Atlético Nacional
- Tabla Liga 1
- Convocados selección peruana
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Copa Libertadores
- Liga Peruana de Vóley
Horóscopo de hoy, miércoles 18 de marzo: revisa el tarot de Josie Diez Canseco GRATIS
El horóscopo de hoy, 18 de marzo de 2026, llega con las predicciones de Josie Diez Canseco. Descubre lo que los astros tienen reservado para tu signo.
¡El horóscopo de hoy, miércoles 18 de marzo de 2026 ya llegó! Josie Diez Canseco nos trae el mejor tarot de Internet con las predicciones más acertadas para cada signo del zodiaco. ¿Qué te depara el destino? ¿Tendrás suerte en el amor, dinero, trabajo y salud? Conócelo todo a continuación y también revisa el número de la suerte que te corresponde.
Horóscopo de hoy, miércoles 18 de marzo según Josie Diez Canseco
ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: No trates de justificar tus errores con mentiras, afronta la situación con la verdad. Las mejoras económicas no llegarán todavía, sé cuidadoso con tus gastos.
- Número de suerte, cuatro.
TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: No te angusties por la discusión con el ser amado, tu vida afectiva es fuerte. Hoy harás muchas cosas a la vez, retomarás trabajos y proyectos postergados y los concretarás.
- Número de suerte, 21.
GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: El ser amado, hoy se sentirá opacado ante tus amistades, dedícale más atención. Tendrás dificultades económicas, pero tu esfuerzo te permitirá salir de deudas.
- Número de suerte, ocho.
CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Hoy la calma vuelve de nuevo a tu vida sentimental, es tiempo para la reflexión. La inversión que hiciste no te dará los resultados esperados, no te desanimes y sigue adelante.
- Número de suerte, dos.
LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Hoy empiezas una nueva etapa en tu vida sentimental que será mucho mejor. Las cosas empezarán a mejorar, puertas que estaban cerradas hoy se abrirán, encontrarás ayuda.
- Número de suerte, 14.
VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: El amor llegará a tu vida de forma inesperada, vivirás experiencias nuevas. Te harán una propuesta laboral, estúdiala con calma, no tomes decisiones precipitadas.
- Número de suerte, tres.
LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Te sientes seguro del amor del ser amado y actúas de forma egoísta, cambia. Laboralmente será un día de imprevistos a los que reaccionarás con mucha confianza en ti mismo.
- Número de suerte, uno.
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Estás en un buen momento personal, despertarás simpatía a donde vayas. Tus decisiones laborales tienen que ser con objetividad, porque involucrarán a terceras personas.
- Número de suerte, seis.
SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Te darás cuenta de que tus dudas son el motivo de las discusiones con el ser amado, confía. Tus asuntos económicos están bien encaminados, podrás superar cualquier obstáculo.
- Número de suerte, 19.
CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: No le des tantas vueltas a las cosas y déjate llevar por tus sentimientos. Hoy demostrarás tu profesionalismo y tu gran capacidad de trabajo, un merecido ascenso llegará pronto.
- Número de suerte, 14.
ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Hoy tendrás un encuentro con alguien del pasado, te darás cuenta de que no sientes nada. A base de esfuerzo y capacidad lograrás consolidar tus objetivos personales y laborales.
- Número de suerte, 11.
PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Escucha antes de reaccionar exageradamente a los reclamos del ser amado. El proyecto que pensabas concretar hoy se demorará, no te desesperes, lograrás tus objetivos.
- Número de suerte, siete.
Notas Recomendadas
