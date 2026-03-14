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Horóscopo de hoy, domingo 15 de marzo según Josie: este es el mejor tarot de Internet 100% GRATIS
El horóscopo de hoy, domingo 15 de marzo de 2026, de Josie Diez Canseco, ofrece predicciones sobre amor, dinero y salud para cada signo del zodiaco. Conoce qué te deparan los astros.
El horóscopo de este domingo 15 de marzo de 2026, llega con las predicciones de Josie Diez Canseco, quien revela qué le deparan los astros a cada signo del zodiaco en el amor, el dinero y la salud. Las energías de esta jornada invitan a reflexionar, tomar decisiones con calma y prestar atención a señales que podrían marcar el rumbo de la semana.
Si quieres saber qué oportunidades o advertencias trae este domingo para tu signo, revisa las recomendaciones de Josie Diez Canseco y descubre cómo aprovechar mejor la influencia astral del día.
Horóscopo de este domingo 15 de marzo de 2026
ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Día reconfortante para ti, de mucha unión con las personas que quieres, alguien que está lejos llegará sorpresivamente o enviará noticias importantes que alegrarán a todos.
- Número de suerte, 22.
TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Sentirás que el ser amado actúa de forma egoísta al tomar decisiones sin contar con tu opinión, no le des importancia, pon de tu parte y te divertirás con sus planes de este domingo.
- Número de suerte, cuatro.
GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Se aclarará el malentendido que estaba provocando conflictos en tu vida sentimental, pero tú tendrás que cambiar muchas actitudes para que el bienestar logrado sea duradero.
- Número de suerte, 10.
CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Después de muchos consejos te darás cuenta que debes cambiar tu vida y darte un tiempo para ti, este domingo después de mucho tiempo participarás en una reunión social, te divertirás.
- Número de suerte, siete.
LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Sentirás nostalgia por alguien que hace mucho tiempo no ves y te animarás a buscarlo, será un reencuentro lleno de alegría, este domingo recibirás una invitación de un familiar, diviértete.
- Número de suerte, 14.
VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Reflexionarás sobre tu vida afectiva y pondrás en orden tus sentimientos y al fin te sentirás libre de cargas emocionales, este domingo recibirás una sorpresa inesperada de un familiar.
- Número de suerte, ocho.
LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Sin darte cuenta te está aislando, rechazando invitaciones y postergando tu vida social, cuidado porque los que te rodean se cansarán de rogarte y en especial esa persona.
- Número de suerte, 11.
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Día de muy buena comunicación tanto sentimental como con tu entorno, tendrás gran actividad social, te contactarás con personas con quienes tendrás un buen entendimiento.
- Número de suerte, tres.
SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Después de una fuerte decepción ahora solo quieres un poco de tranquilidad y vivir sin problemas, este domingo llegará a tu vida alguien que no se desanimará ante tus rechazos.
- Número de suerte, 16.
CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Tu día estará lleno de novedades, de nuevas amistades y de reencuentros con personas que habías dejado de ver, alguien quedará impresionado contigo.
- Número de suerte, 19.
ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Pasarás el día tranquilo y relajado, lo que te hará mucho bien y te permitirá recuperarte de días de mucha presión y estrés, harás cambios que te harán sentir renovado y positivo.
- Número de suerte, 15.
PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: La persona que te interesa tendrá actitudes que te llenarán de dudas, no dejes que una situación confusa los aleje, aclara las cosas. Este domingo llegará una visita inesperada.
- Número de suerte, dos.
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