Horóscopo de HOY, lunes 16 de marzo: predicciones de Josie Diez Canseco en el amor y dinero

Tabla de posiciones y resultados de la fecha 7 del Apertura

Josie Diez Canseco
HOY, lunes 16 de marzo, el horóscopo de Josie Diez Canseco llega con nuevas señales y energías que podrían influir en tu destino. El amor, el trabajo, la salud y el dinero estarán marcados por movimientos astrales que invitan a escuchar la intuición, aprovechar oportunidades y tomar decisiones con sabiduría. Descubre qué le depara este día a tu signo del zodiaco y cómo puedes sacar el máximo provecho de las vibraciones que trae esta jornada.

PUEDES VER: Horóscopo del domingo 15 de marzo según Josie: este es el mejor tarot de Internet 100% GRATIS

Horóscopo de Josie Diez Canseco para HOY, lunes 16 de marzo

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: El ser amado se está convirtiendo en tu mejor amiga y consejera, hoy te ayudará a tomar decisiones acertadas sobre negocios y asuntos económicos.

  • Número de suerte, 19.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Hoy tu vida sentimental empezará una etapa de renovación donde se consolidará. Tendrás nuevas oportunidades en lo laboral, será el comienzo de lo que tanto anhelas.

  • Número de suerte, 10.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Alguien del pasado regresará decidido a enamorarte, sigue tu intuición. En lo laboral gracias a tu perseverancia y esfuerzo serán recompensados por tus jefes.

  • Número de suerte, 18.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Estarás más tolerante lo que favorecerá el entendimiento con el ser amado. Hoy tendrás que delegar algunas cosas para culminar con todo lo pendiente en tu trabajo.

  • Número de suerte, 4.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Con tranquilidad y seguridad podrás solucionar problemas y malentendidos sentimentales. No seas impaciente o no habrá posibilidad de concretar ese negocio que te conviene.

  • Número de suerte, 22.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Evita los celos que sólo provocarían molestias, aclara tus dudas con mucho tacto. Tu economía pasa por un mal momento, gasta lo necesario hasta que tus ingresos mejoren.

  • Número de suerte, 9.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Alguien de tu pasado te pedirá ayuda, su insistencia molestará mucho al ser amado, evítalo. Ten cuidado con toda la documentación pendiente, revisa todo con cuidado.

  • Número de suerte, 1.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: La crisis empieza a quedar atrás, habrá más entendimiento en tu vida sentimental. Recibirás una propuesta muy tentadora, guíate por tu intuición.

  • Número de suerte, 3.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: El amor está cerca y no lo ves por añorar a alguien que se fue, mira en tu entorno. Hoy un familiar te brindará todo su ayuda en tu nuevo negocio, esfuérzate al máximo.

  • Número de suerte, 16.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Hoy la respuesta del ser amado hará desaparecer tu temor al rechazo. Te harán una oferta de un negocio, analiza lo bueno y malo para que puedas tomar una decisión.

  • Número de suerte, 11.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: La rutina te hace pensar en nuevas emociones, cuidado, perderías mucho. Acepta ese ascenso que te proponen es el inicio de desarrollarte profesionalmente.

  • Número de suerte, 6.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Esa persona que te gusta trata de ganarse tu confianza está enamorada de ti, conócelo más. Tendrás una propuesta de viaje por trabajo que te dejará grandes ingresos, acepta.

  • Número de suerte, 20.
AUTOR: Josie Diez Canseco

Lo más visto

  1. RESULTADOS Lotería de Boyacá del sábado 14 de marzo: números ganadores del ÚLTIMO SORTEO y premio mayor

  2. Sinuano Día de HOY, domingo 15 de marzo EN VIVO: resultados y qué jugó el último sorteo

  3. Horóscopo de HOY, domingo 15 de marzo según Josie: este es el mejor tarot de Internet 100% GRATIS

