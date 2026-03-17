¿ACORRALADO? Said Palao tomó DRÁSTICA DECISIÓN tras ser protagonista de AMPAY con mujeres

¿Acorralado? Tras conocerse que hoy, miércoles 18 de marzo, Magaly Medina emitirá FUERTE AMPAY del cual son protagonistas Said Palao y Mario Irivarren, el participante de Esto es guerra tomó drástica decisión para, ¿salvar su matrimonio con Alejandra Baigorria?

La medida desesperada se dio a conocer minutos después de emitido el avance del video, en el cual se les ve a él junto a Said y Patricio Parodi, en un yate divirtiéndose junto a mujeres. Además, en cierto momento se puede ver lo que sería, ¿un beso?

La medida desesperada de Said Palao tras ampay del cual es protagonista

Tras conocerse las imágenes, miles de usuarios visitaron el perfil de Instagram de Said Palao para dejarle todo tipo de mensajes; sin embargo, segundos después, el chico reality limitó los comentarios para evitar que la ola de críticas le siga llegando.

Decisión de Said Palao

Ampay a Said Palao y Mario Irivarren

Este es el video del fuerte ampay que emitirá este miércoles Magaly Medina.