Alejandra Baigorria SE PRONUNCIA tras ampay de Said Palao con LETAL MENSAJE: "Con tu cara de tonto"

En las recientes horas, Said Palao y Mario Irivarren se encuentran en el ojo de la tormenta luego de la difusión del ampay de Magaly Medina. Tras estas imágenes, Alejandra Baigorria compartió una historia de Instagram, donde se puede apreciar un fuerte mensaje. ¿Para su esposo? Conoce qué publicó la exitosa empresaria.

A solo unos días de cumplir un año de casado, Said Palao fue captado divirtiéndose en un yate con mujeres, lo que ha generado gran revuelo en la farándula. Por su parte, la ‘Gringa de Gamarra’ no ha emitido un comunicado en redes como el caso de Onelia Molina, pero, fiel a su estilo, se pronunció.

Alejandra Baigorria lanza fuerte indirecta a, ¿Said Palao?

Mediante una historia de Instagram, la empresaria compartió un video del evento ‘Somos imparables’. En él se puede apreciar que Alejandra Baigorria está exponiendo frente a docenas de asistentes; sin embargo, lo que más llamó la atención fue la canción que acompañó la historia.

El tema ‘That's So True’ de Gracie Abrams acompañó la story de la empresaria y la letra cuenta sobre un presunto caso de infidelidad. La canción doblada al español menciona lo siguiente:

Podría ir y leer tu mente

Pienso en tu cara tonta todo el tiempo

Viviendo en tu casa de cristal, estoy afuera

Uh, mirando tus grandes ojos azules

Lo hice solo para lastimarme, hacerme llorar

Sonriendo a pesar de todo, sí, esa es mi vida

Eres un idiota, ahora estoy segura

Ahora estoy segura, debería ir y advertirla

Said Palao es captado con mujeres en un yate

Said Palao fue captado recientemente disfrutando de un paseo en yate en compañía de varias mujeres, situación que ha generado una ola de comentarios, ya que muchos usuarios han considerado que esta situación es una falta de respeto a su esposa, Alejandra Baigorria.