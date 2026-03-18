Onelia Molina lanza FUERTE COMUNICADO y anuncia que le terminó a Mario Irivarren tras ampay: "Con este..."

La farándula nacional se remeció con el reciente ampay de Magaly Medina, que muestra a Said Palao y Mario Irivarren en un yate con mujeres en Argentina, pese a tener pareja. Ante esta situación, Onelia Molina salió al frente e informó el fin de su romance a través de un comunicado en su cuenta de Instagram.

Onelia Molina anuncia el fin de su relación con Mario Irivarren

“Con el más profundo respeto y cariño al público que me sigue, quiero informar que he tomado la decisión de poner fin a mi relación sentimental con el señor Mario Irrivarren. La decisión fue tomada, después de hacerse público hechos cuyas explicaciones sobran.”, informó la participante de Esto es Guerra.

Onelia Molina terminó con Mario Irivarren tras ampay en Argentina.

“En estos momentos, únicamente deseo mi tranquilidad emocional para reencontrarme conmigo misma y enfocarme en mis proyectos laborales y personales. Con este comunicado doy por cerrada esta etapa de mi vida, y agradezco desde ya me permitan atravesar esta situación con mucha empatía y respeto. También pongo en conocimiento que no daré más declaraciones sobre este tema.”, finalizó.

Cabe señalar que en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, Mario Irivarren fue captado en video bailando con la ‘Gringa de Gamarra’ y coordinando una presunta llamada con su expareja, Vania Bludau, pese a que a pocos metros se encontraba Onelia Molina.

¡Ampay! Mario Irivarren y Said Palao con mujeres en yate

Mario Irivarren, Said Palao, Patricio Parodi y Francho Sierralta protagonizaron el nuevo ampay de ‘Magaly TV, La Firme’, en el que aparecen disfrutando de un paseo en yate acompañados de varias mujeres en Argentina. Estas imágenes han generado diversas reacciones del público.

De los cuatro implicados, tres de ellos, Mario Irivarren, Said Palao y Francho Sierralta tienen pareja sentimental. Tras la difusión del ampay, se espera que Alejandra Baigorria se pronuncie al igual que ya lo hizo Onelia Molina para brindar más detalles al respecto.