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Said Palao y Mario Irivarren fueron AMPAYADOS con mujeres en Argentina: Magaly difunde FUERTES imágenes
¡Ampay! Magaly TV La Firme sorprende con imágenes que evidencian a Mario Irivarren y Said Palao en una fiesta con otras mujeres que no son sus parejas.
¡Ni Alejandra, ni Onelia! Said Palao y Mario Irivarren protagonizan nuevo 'ampay' de Magaly TV La Firme. Videos compartidos por el programa muestran a ambos chicos reality en una fiesta dentro de un yate en Argentina con mujeres que no son respectivas parejas. ¿Se acabó el amor?
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Este martes 17 de marzo, el programa de Magaly Medina lanzará imágenes exclusivas que comprometen a Irivarren y Palao tras dejarse ver muy alegres compartiendo de cerca con un grupo de mujeres, lo cual ha generado toda una controversia alrededor las relaciones sentimentales que ambos mantienen.
La promoción lanzada ocasionó una 'bomba' en redes sociales, pues hace una advertencia a Alejandra Baigorria y Onelia Molina sobre la actitud de los exparticipantes de 'Esto es Guerra' mientras festejan lejos de ellas, resaltando que en la celebración no faltó "chicas, bikini, sol, trago y yate".
Alejandra y Said próximos a cumplir primer año de casados
La historia de amor de la 'rubia de Gamarra' y el chico reality se consolidó en 2025 con una boda de ensueño tras aproximadamente 4 años desde que iniciaron su romance. El pasado 26 de abril de 2025 ambos llegaron al altar y están a poco de celebrar su primer aniversario.
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