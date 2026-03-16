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Esto es Guerra se afianza en la TV peruana: ¿Cuántos puntos de rating logró?

Con 14 años continuos en televisión, Esto es Guerra sigue siendo el líder en su horario y se coloca como el programa en vivo más visto del Perú.

Redacción Líbero Tendencias
Desde su estreno, "Esto es Guerra" ha sido un ícono en la televisión nacional, exportando su formato a países como México, Bolivia y Colombia.
Desde su estreno, "Esto es Guerra" ha sido un ícono en la televisión nacional, exportando su formato a países como México, Bolivia y Colombia. | Foto: América TV
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'Esto es Guerra', el conocido reality de competencia, reafirma su posición como el favorito en la televisión peruana, alcanzando impresionantes 17,4 puntos de audiencia el miércoles pasado y 18,2 puntos el jueves.

De esta manera, Esto es Guerra sigue siendo un ícono en la televisión nacional, manteniéndose en la cima de su horario y consolidándose como el programa en vivo más popular del país, incluso después de 14 años al aire.

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Además, este lunes 16, Esto es Guerra comenzará una emocionante cuenta regresiva donde cuatro concursantes entrarán en la temida zona de sentencia, y habrá eliminaciones. Se espera un episodio lleno de intriga, ya que nadie querrá ser eliminado de la competencia.

Durante estos 14 años, Esto es Guerra no solo ha liderado los índices de audiencia y ha sido cuna de muchos talentos, sino que también ha expandido su formato a nivel internacional, con adaptaciones en países como México, Puerto Rico, Bolivia, Panamá y Colombia.

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