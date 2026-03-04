- Hoy:
Magaly encara a Nakazaki por caso Villar y revive su pasado: “Con él yo me fui a la cárcel”
Magaly Medina criticó al abogado César Nakazaki durante la audiencia de Adrián Villar, acusado de la muerte de Lizeth Marzano, por sus controversiales argumentos en defensa.
Magaly Medina no dejó pasar la oportunidad durante la cobertura del caso de Adrián Villar, acusado de causar la muerte de la deportista Lizeth Marzano, para lanzar una dura crítica contra el abogado César Nakazaki, quien hoy defiende al conductor.
En la audiencia por la solicitud de prisión preventiva, Nakazaki defendió a Villar con argumentos legales que generaron controversia. Según el abogado, el Código Procesal Penal no obliga a un investigado a entregarse voluntariamente a la justicia, algo que la popular 'Urraca' calificó de injustificable y moralmente cuestionable.
PUEDES VER: Sale a la luz la llamada de Marisel Linares a César Nakazaki horas después del atropello: "Hay que aprove..."
Pero lo que realmente llamó la atención fue cuando la presentadora recordó su vínculo con Nakazaki en un caso del pasado: él fue su abogado en el proceso por las imágenes de Paolo Guerrero que ella difundió en televisión, el cual terminó con la conductora recibiendo una condena de cinco meses de cárcel.
“Yo siempre he dicho que el doctor Nakazaki es un excelente abogado. Alguna vez fue mi abogado, aunque con él yo me fui a la cárcel. Me hubiera gustado que me defendiera ardorosamente así, en aquella época”, dijo Medina entre risas, dejando ver su ironía frente al momento judicial.
La polémica postura de Nakazaki ha dividido opiniones. Por un lado, está la defensa legal de su cliente; por otro, voces críticas consideran que sus argumentos podrían sentar un mal precedente en casos graves como el de Villar.
