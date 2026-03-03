Tras el cese de Jefferson Moreno como abogado de Adrián Villar, el caso del acusado de atropellar y generar la muerte de la deportista Lizeth Marzano quedó en manos de César Nakazaki. Este experto en derecho penal, conocido por su participación en destacados procesos políticos en el Perú, asumió la defensa. Pero, ¿qué circunstancias llevaron a este abogado a involucrarse en el caso más mediático del momento?

Justamente fue Nakazaki quien, en una entrevista en el programa de Milagros Leiva, rompió su silencio para confirmar cómo fue integrado en este caso, ya que, según sus palabras, fue la propia periodista Marisel Linares quien horas después del terrible hecho lo llamó. Cabe precisar que en ese entonces no había sido designado aún como defensa de la familia.

Así fue la llamada de Marisel Linares al abogado César Nakazaki

"A eso de las 6:30 de la mañana, Marisel me llama por teléfono, porque la conocía de los programas, entonces ella me refiere 'ha sucedido este evento' y le digo 'mira, como no se ha presentado en un primer momento y me dices que está delicado de salud, hay que aprovechar para hacer, como está en ROE, háganle un buen examen para que no se vaya a establecer que ha huído por un tema de ebriedad o toxicológico, háganle el mejor examen posible", precisó el propio abogado haciendo referencia a la recomendación que le dio a Marisel.

En otro momento, el letrado comenta su punto de vista sobre el accionar de Adrián Villar después del atropello que apagó la vida de Lizeth Marzano: "El miedo tiene muchas formas, algunas personas las paraliza, otros piensan que no pasó lo que sucedió, no son conscientes de lo que ha pasado y quieren ver si es realidad o es mentira. 'Quisiera que todo sea mentira'. Se queda dormido unos segundos, siente que hay un impacto, todo lo que aparece descrito en el video, sale atemorizado y lo que dice es 'no entiendo muy bien lo que sucedió', por eso es que regresa al evento".