Williams Riveros dio firme comentario ante nuevo fichaje en Universitario: "Muchísima jerarquía"

Universitario de Deportes no se queda de brazos cruzados en el mercado de fichajes y ahora tiene todo avanzado con Gianluca Lapadula. El delantero ítalo-peruano arribará a nuestro país en los próximos días y uno de los elementos clave del cuadro crema, Williams Riveros, se pronunció sobre esta incorporación para el Torneo Clausura 2026.

Williams Riveros habló sobre el nuevo fichaje de Universitario

El último domingo 14 de junio, Williams Riveros fue uno de los jugadores que regresó al Perú luego de tener unos días libres tras el cierre del Torneo Apertura. El defensa volvió para sumarse a los entrenamientos de la institución merengue, por lo que atendió las consultas de los periodistas que aguardaban su llegada.

Williams Riveros es uno de los titulares indiscutibles en Universitario de Deportes.

Mientras caminaba hacia el vehículo que lo esperaba, fue consultado por la llegada de Gianluca Lapadula al primer equipo. A falta de oficialización, el delantero de 36 años llegará a tienda crema, y el central paraguayo aseguró que su incorporación le daría mucha jerarquía al plantel liderado por Héctor Cúper.

"¿Un hecho lo de Lapadula? La verdad no estoy enterado de nada. Pero sería buenísimo que un jugador como él que llegue al club le daría muchísima jerarquía así que ojalá que llegue", declaró Williams Riveros tras arribar a la capital limeña.

Universitario de Deportes trabaja para el Torneo Clausura 2026

Luego de caer en su debut en la Copa de la Liga, Universitario de Deportes iniciará sus trabajos en Campo Mar para llegar en óptimas condiciones al inicio del Torneo Clausura 2026. Dado que no pudo quedarse con el Apertura, ahora concentrará sus esfuerzos en potenciar su nivel para mantener vivo el sueño del tetracampeonato al cierre del año.