Fiscalía toma drástica decisión con Marisel Linares en caso Lizeth Marzano

En el contexto de las investigaciones por el fallecimiento de Lizeth Marzano, tras ser atropellada por Adrián Villar, la situación para los implicados continúa complicándose. En esta ocasión, el Poder Judicial ha reprogramado la declaración de Marisel Linares, testigo clave en el caso. Este ajuste se da en un escenario de creciente interés público, con el caso acaparando la atención tanto de los medios de comunicación como de la ciudadanía.

La decisión de reprogramar la declaración se tomó debido a la necesidad de garantizar que todos los testimonios sean presentados de manera adecuada y en el momento oportuno, teniendo en cuenta que hoy, martes 3 de marzo, se reanuda la audiencia de prisión preventiva en contra de Adrián Villar, principal responsable del fallecimiento de la deportista.

¿Cuándo declarará Marisel Linares por el caso Lizeth Marzano?

La nueva fecha para la declaración de Marisel Linares aún no ha sido confirmada, pero se espera que se realice en los próximos días. Las autoridades han enfatizado la importancia de contar con todos los testimonios necesarios para esclarecer los hechos que rodean la desaparición de Lizeth Marzano.

¿Qué pasó con Lizeth Marzano? Resumen de su trágico fallecimiento

El 17 de febrero de 2026, en horas de la noche, Adrián Villar Chirinos conducía su vehículo por la avenida Camino Real, en San Isidro, cuando atropelló por la espalda a Lizeth Marzano Noguera, quien realizaba su rutina de trote; el conductor no se detuvo para auxiliarla y abandonó el lugar, lo que agravó su situación legal.

Tras el hecho, se inició la búsqueda del responsable, revisión cámaras de seguridad y recopilación testimonios, lo que derivó días después en su detención preliminar y en una investigación por presunto homicidio culposo, omisión de auxilio y fuga del lugar del accidente, mientras el caso continúa en el Ministerio Público y el Poder Judicial.