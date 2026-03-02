Francesca Montenegro revela por qué se cortó el cabello tras la muerte de Lizeth Marzano: "Quería..."

La muerte de Lizeth Marzano ha destapado una serie de irregularidades por parte del entorno de Adrián Villar, responsable del accidente vehicular que provocó el deceso de la joven atleta de 33 años. Una de las implicadas es Francesca Montenegro, exnovia del hijastro de la periodista, Marisel Linares.

PUEDES VER: Municipalidad de Lima anuncia buena noticia para conductores en la Panamericana Sur

En los recientes días, la creadora de contenido ha sido acusada de encubrir a su entonces pareja sentimental, incluso, está siendo cuestionada por haberse cortado el cabello luego de conocer que ambos estuvieron juntos minutos antes del accidente. Ante esto, Francesca decidió romper su silencio en el programa 'Sin rodeos', conducido por Milagros Leiva.

¿Por qué Francesca Montenegro se cortó el cabello tras la muerte de Lizeth Marzano?

Luego de la difusión de las imágenes que evidencian que Francesca Montenegro y su padre, Juan Montenegro, se reunieron con el acusado, su papá y la comunicadora, tras el accidente que generó la muerte de Lizeth Marzano; diversas personas señalan que la influencer habría encubierto el delito.

Si bien en un primer pronunciamiento la joven puntualizó que había "exigido" a Adrián Villar que se entregué a las autoridades, unas recientes conversaciones entre ambos demuestran que Montenegro le ofreció "peces gordos" a su expareja. Siguiendo esta línea, la joven contestó a su cuestionado corte de cabello.

"¿Por qué te has cortado el pelo? Porque toda la gente cree que tú te has cortado el pelo como estrategia. Dime la verdad Francesca. Para encubrirte, para que no te vean. Han pensado que tú has estado en el auto. Estás demostrando que no estabas. ¿Por qué te has cortado el pelo? ", consultó Milagros Leiva.

"Quería desaparecer por la cantidad de odio que estaba recibiendo yo, mi papá, mi hermano, que estaba en otro lado del planeta, por algo que no habíamos cometido. Por algo que en el minuto que supimos, lo primero que hicimos fue pedirle que se entregue y junto a nosotros, que más que entregarte con el papá de tu enamorada que supuestamente amas", aclaró Francesca Montenegro.