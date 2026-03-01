ALERTA MÁXIMA por posible tercera guerra mundial: Estados Unidos, Irán e Israel en DISPUTA por quién tiene el mejor ejército

La tensión internacional volvió a encender las alarmas y el fantasma de una posible tercera guerra mundial se instala en el debate público. En ese contexto, surge una pregunta clave: ¿quién tiene el mejor ejército entre Estados Unidos, Irán e Israel?

Estados Unidos, Irán e Israel en disputa por quién tiene el mejor ejército

De acuerdo con el último informe del ranking anual de Global Firepower, que analiza más de 60 variables militares, desde logística hasta poder aéreo y naval, existen diferencias claras en capacidad estructural, tecnológica y estratégica entre estas tres naciones.

Comparan el poder militar de Estados Unidos, Irán e Israel.

Estados Unidos: supremacía global indiscutida

Estados Unidos encabeza el ranking mundial como la principal potencia en poder militar y es considerado por muchos como el país con el mejor ejército del mundo. Su presupuesto de defensa supera ampliamente al de cualquier otra nación y dispone de la flota aérea más grande del planeta, además de una capacidad naval sin precedentes, con múltiples portaaviones operativos y presencia estratégica global.

Entre sus principales fortalezas destacan el mayor número de aeronaves militares, una amplia proyección marítima, tecnología avanzada en inteligencia y guerra electrónica, y un arsenal nuclear estratégico. Esta combinación de recursos consolida a Estados Unidos como actor clave ante una eventual tercera guerra mundial, gracias a su capacidad de despliegue inmediato y a su extensa red de alianzas internacionales.

Irán: disuasión regional y estrategia asimétrica

Aunque se ubica varios puestos por debajo en la clasificación global, Irán ha desarrollado una estrategia basada en guerra asimétrica y en el fortalecimiento de su programa de misiles balísticos, consolidándose como un actor militar relevante en la región.

Sus principales fortalezas incluyen un numeroso personal activo y de reserva, el desarrollo de drones y misiles de largo alcance, y la influencia regional a través de aliados estratégicos. Aunque no compite en presupuesto militar con Estados Unidos, su capacidad de disuasión regional lo convierte en un actor clave en Medio Oriente.

Israel: tecnología y precisión estratégica

Aunque se ubica varios puestos por debajo en la clasificación global, Irán ha desarrollado una estrategia basada en guerra asimétrica y en el fortalecimiento de su programa de misiles balísticos, consolidándose como un actor militar relevante en la región.

Sus principales fortalezas incluyen un numeroso personal activo y de reserva, el desarrollo de drones y misiles de largo alcance, y la influencia regional a través de aliados estratégicos. Aunque no compite en presupuesto militar con Estados Unidos, su capacidad de disuasión regional lo convierte en un actor clave en Medio Oriente.

¿Quién tiene el mejor ejército?

Según el análisis de Global Firepower, Estados Unidos conserva una ventaja significativa en términos de recursos militares y capacidad de despliegue global. No obstante, en la guerra moderna, el tamaño del presupuesto militar o la cantidad de tropas no lo es todo: la efectividad depende también de otros elementos estratégicos.

Aspectos como las alianzas internacionales, la posición geográfica, la planificación estratégica y la tecnología militar pueden cambiar el curso de un conflicto, ya sea convencional, regional, cibernético o nuclear. Actualmente, Estados Unidos sigue liderando como la principal potencia militar, mientras que Israel sobresale por su innovación tecnológica e Irán se distingue por su capacidad de resistencia y disuasión regional.