DURA NOTICIA para Walmart: ya no es la tienda de comestibles más barata de EE. UU., ¿QUIÉN OCUPA SU LUGAR?

Con la inflación golpeando el bolsillo de los consumidores, encontrar un supermercado que combine calidad y precios accesibles se ha vuelto todo un desafío. Entre 2020 y 2024, los precios de los alimentos en EE. UU. aumentaron un 23,6 %, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, lo que ha llevado a muchos compradores a reconsiderar dónde hacer su despensa. Aunque Walmart fue durante años sinónimo de ahorro, estudios recientes revelan que ya no encabeza el ranking de supermercados más económicos del país.

Jamás imaginarás qué cadena ganó el primer lugar.

Walmart ya no es la tienda de comestibles más barata de EE. UU.: ¿Quién ocupa su lugar?

Según un análisis de Allrecipes, realizado en colaboración con Consumer Reports y Strategic Resource Group, Walmart ya no es el líder en precios bajos. "Tomando a Walmart como referencia, Consumer Reports descubrió que el gigante de los almacenes Costco ofrecía el mayor ahorro, con precios promedio de carritos de compra aproximadamente un 21,4 % más bajos que los de Walmart", señala la fuente.

BJ’s Wholesale Club se mantiene cerca del liderazgo, con precios alrededor de un 21 % menores que los de Walmart. Estos hallazgos reflejan un cambio significativo en las opciones de ahorro para los consumidores que buscan productos básicos como carne, frutas, vegetales y alimentos envasados. Comprar al por mayor en estas cadenas puede representar un ahorro considerable en comparación con los hipermercados tradicionales.

Lidl, Aldi y otras alternativas económicas para tu despensa

No todos los compradores desean adquirir productos al por mayor, pero aún existen alternativas accesibles. Allrecipes indica que "Lidl es un 8,5 % más barato que Walmart, mientras que Aldi, que nos encanta por sus productos de imitación que rivalizan con las marcas conocidas, es un 8,3 % más económico que el hipermercado".

Incluso HEB ofrece precios apenas inferiores a los de Walmart, con una diferencia del 0,2 %. Por otro lado, tiendas como Target (+5,9 %), Safeway (+8,8 %), Wegmans (+7,6 %) y Meijer (+9,9 %) continúan siendo más caras que Walmart. Los supermercados premium, como Trader Joe’s y Whole Foods, superan ampliamente los precios de Walmart, con incrementos del 24,6 % y 39,7 %, respectivamente.

Con esta nueva realidad, los consumidores deben evaluar sus hábitos de compra y explorar alternativas más económicas. Aunque Walmart sigue siendo una opción confiable para ciertos productos, cadenas como Costco y BJ’s Wholesale Club se han convertido en los verdaderos referentes del ahorro en EE. UU., según Allrecipes.