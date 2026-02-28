Colo Colo vs. U. de Chile: ¿a qué hora juegan y dónde ver el clásico chileno?

Colo Colo vs. U. de Chile se enfrentan este domingo 28 de febrero, desde el Estadio Monumental David Arellano de Santiago, en un partido correspondiente a la fecha 5 del Campeonato Nacional del fútbol chileno 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este clásico.

Colo Colo vs. U. de Chile: horario del partido

Si te gusta ver los partidos del Campeonato Nacional del fútbol chileno y deseas sintonizar el partido entre Colo Colo vs. Universidad de Chile, por la quinta fecha, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México y Centroamérica: 15:00 horas

Perú: 16:00 horas

Colombia: 16:00 horas

Ecuador: 16:00 horas

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 17:00 horas

Bolivia: 17:00 horas

Venezuela: 17:00 horas

Chile: 18:00 horas

Argentina: 18:00 horas

Brasil: 18:00 horas

Paraguay: 18:00 horas

Uruguay: 18:00 horas

España: 22:00 horas

¿Dónde ver Colo Colo vs. U. de Chile?

En territorio chileno, el partido de Colo Colo vs. Universidad de Chile será transmitido EN VIVO ONLINE GRATIS por TNT Sports Premium en televisión y vía streaming a través de TNT Sports Go y la plataforma de pago HBO MAX, pero con suscripción de pago al canal deportivo antes mencionado.

Colo Colo vs. U. de Chile por la fecha 5 del Campeonato Nacional

Será la primera vez en este 2026 en la que los clubes Colo Colo y Universidad de Chile se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones, el 'Cacique' es uno de los tres líderes del Campeonato Nacional teniendo un partido menos, mientras que la 'U' no ha conseguido ninguna victoria hasta el momento y está en los últimos lugares.

Colo Colo, con 9 puntos, necesita ganar para superar a Unión La Calera y al mismo esperar que Huachipato no sume de a tres para tomar el liderato absoluto del fútbol chileno. Por su parte, la Universidad de Chile está urgido de un triunfo y sabe que ganando el clásico podría obtener un envión anímico para lo que resta de la temporada.