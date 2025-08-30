- Hoy:
Colo Colo vs. U de Chile EN VIVO: hora y dónde ver el clásico del fútbol chileno
Mira la transmisión del clásico entre Colo Colo vs. U de Chile EN VIVO por la fecha 22 del Campeonato Nacional Chileno, este domingo 31 de agosto.
En el Estadio Monumental de Santiago, no te pierdas el emocionante partido entre Colo Colo vs. U de Chile EN VIVO este domingo 31 de agosto por la fecha número 22 del Campeonato Nacional, desde las 14.00 horas de Perú y 15.00 de Chile. La transmisión del clásico será vía TNT Sports y aquí te brindamos todos los detalles para que disfrutes del mismo.
El 'Cacique' no la pasa bien debido a que no conoce la victoria desde hace siete jornadas y quieres escalar puestos en el torneo doméstico. La semana pasada igualó sin goles con Palestino en condición de visitante y de momento marcha en la décima casilla del campeonato.
Por su parte, la U de Chile se ubica tercero y sí tiene chances de salir campeón, pero el club se encuentra envuelto en la polémica debido a que no sabe si clasificará o no a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras los incidentes en el Estadio Libertadores de América, donde se canceló el partido por incidentes en las tribunas.La U de Chile se quedó con el último superclásico chileno.
¿A qué hora juega Colo Colo vs. U de Chile HOY?
Te brindamos el horario según tu país de reisdencia:
- México y Costa Rica: 13.00 horas
- Perú, Colombia y Ecuador: 14.00 horas
- Bolivia, Venezuela y Chile: 15.00 horas
- Argentina, Paraguay, Brasi y Uruguay: 16.00 horas
¿Dónde ver EN VIVO Colo Colo vs. U de Chile EN VIVO?
La transmisión del partido será mediante la señal de TNT Sports para todo Chile. Asimismo, podrás ver el clásico entre Colo Colo vs. U de Chile mediante el minuto a minuto del diario Líbero totalmente online, con todas las incidencias y videos al instante de las mejores jugadas.
Colo Colo vs. U de Chile: posibles alineaciones
Colo Colo: Fernando de Paul, Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg, Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Felipe Méndez, Arturo Vidal, Lucas Cepeda y Javier Correa.
U de Chile: Cristopher Toselli, Nicolás Ramirez, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Charles Aránguiz, Salomoni, Lucas Assadi, Lucas Di Yorio y Maximiliano Guerrero.
Últimos resultados de Colo Colo
Estos son sus últimos cinco partidos:
- Palestino 0-0 Colo Colo
- Colo Colo 1-4 U Católica
- Everton 1-1 Colo Colo
- Colo Colo 2-2 Huachipato
- O'Higgins 1-1 Colo Colo
Últimos resultados de U de Chile:
Estos son los últimos cinco duelos de Aldosivi:
- U de Chile 1-3 Audax Italiano
- U de Chile 1-0 Independiente
- U de Chile 4-1 U Española
- U de Chile 0-1 Cobresal
- U La Calera 0-4 U de Chile
¿En qué estadio juega Colo Colo vs. U de Chile?
El clásico se jugará en el Estadio Monumental, ubicado en la comuna de Macul, en el sector suroriente de la ciudad de Santiago, Chile, cercano a la intersección de las avenidas Vicuña Mackenna y Departamental. Este enorme recinto deportivo tiene capacidad para albergar hasta 47 mil espectadores.
