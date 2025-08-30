0

Colo Colo vs. U de Chile EN VIVO: hora y dónde ver el clásico del fútbol chileno

Mira la transmisión del clásico entre Colo Colo vs. U de Chile EN VIVO por la fecha 22 del Campeonato Nacional Chileno, este domingo 31 de agosto.

Francisco Esteves
Colo Colo vs. U de Chile EN VIVO.
Colo Colo vs. U de Chile EN VIVO. | Foto: Composición Líbero.
En el Estadio Monumental de Santiago, no te pierdas el emocionante partido entre Colo Colo vs. U de Chile EN VIVO este domingo 31 de agosto por la fecha número 22 del Campeonato Nacional, desde las 14.00 horas de Perú y 15.00 de Chile. La transmisión del clásico será vía TNT Sports y aquí te brindamos todos los detalles para que disfrutes del mismo.

El 'Cacique' no la pasa bien debido a que no conoce la victoria desde hace siete jornadas y quieres escalar puestos en el torneo doméstico. La semana pasada igualó sin goles con Palestino en condición de visitante y de momento marcha en la décima casilla del campeonato.

Por su parte, la U de Chile se ubica tercero y sí tiene chances de salir campeón, pero el club se encuentra envuelto en la polémica debido a que no sabe si clasificará o no a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras los incidentes en el Estadio Libertadores de América, donde se canceló el partido por incidentes en las tribunas.

La U de Chile se quedó con el último superclásico chileno.

¿A qué hora juega Colo Colo vs. U de Chile HOY?

Te brindamos el horario según tu país de reisdencia:

  • México y Costa Rica: 13.00 horas
  • Perú, Colombia y Ecuador: 14.00 horas
  • Bolivia, Venezuela y Chile: 15.00 horas
  • Argentina, Paraguay, Brasi y Uruguay: 16.00 horas

¿Dónde ver EN VIVO Colo Colo vs. U de Chile EN VIVO?

La transmisión del partido será mediante la señal de TNT Sports para todo Chile. Asimismo, podrás ver el clásico entre Colo Colo vs. U de Chile mediante el minuto a minuto del diario Líbero totalmente online, con todas las incidencias y videos al instante de las mejores jugadas.

Colo Colo vs. U de Chile: posibles alineaciones

Colo Colo: Fernando de Paul, Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg, Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Felipe Méndez, Arturo Vidal, Lucas Cepeda y Javier Correa.

U de Chile: Cristopher Toselli, Nicolás Ramirez, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Charles Aránguiz, Salomoni, Lucas Assadi, Lucas Di Yorio y Maximiliano Guerrero.

Últimos resultados de Colo Colo

Estos son sus últimos cinco partidos:

  • Palestino 0-0 Colo Colo
  • Colo Colo 1-4 U Católica
  • Everton 1-1 Colo Colo
  • Colo Colo 2-2 Huachipato
  • O'Higgins 1-1 Colo Colo

Últimos resultados de U de Chile:

Estos son los últimos cinco duelos de Aldosivi:

  • U de Chile 1-3 Audax Italiano
  • U de Chile 1-0 Independiente
  • U de Chile 4-1 U Española
  • U de Chile 0-1 Cobresal
  • U La Calera 0-4 U de Chile

¿En qué estadio juega Colo Colo vs. U de Chile?

El clásico se jugará en el Estadio Monumental, ubicado en la comuna de Macul, en el sector suroriente de la ciudad de Santiago, Chile, cercano a la intersección de las avenidas Vicuña Mackenna y Departamental. Este enorme recinto deportivo tiene capacidad para albergar hasta 47 mil espectadores.

No olvides revisar tu agenda deportiva

