André Carrillo recibe firme calificativo de medio brasileño tras campeonar: "Último…"

Corinthians de André Carrillo venció a Vasco da Gama y conquistó así la Copa de Brasil, sumando un nuevo título en la carrera del peruano. Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en aparecer por parte de los hinchas, así como medios de comunicación que siguieron atentos el encuentro.

Uno de los portales brasileños que analizó el rendimiento del plantel del ‘Timao’ fue Globoesporte, según sus recientes publicaciones que compartió. Cabe mencionar que la ‘Culebra’ ingresó al minuto 23’ del segundo tiempo en reemplazo de Raniele, mostrando un aceptable rendimiento.

¿Qué dijeron en Brasil sobre André Carrillo en el partido Corinthians vs Vasco da Gama?

“Entró en el último momento para cerrar los espacios del Vasco y ofreció una buena actuación”, indicó Globoesporte. El atacante peruano quiere recuperar su mejor versión en el conjunto brasileño, por ello se concentra en el equipo en la búsqueda de lograr las metas trazadas por la institución.

Cuando parecía que el cierre de la temporada no contaba con actividad para André Carrillo en el 'Timao', debido a la dura lesión que tuvo, su recuperación fue más rápida de lo que se esperaba, sumando minutos con el equipo de Dorival Júnior.

Para muchos hinchas, André Carrillo es uno de los futbolistas peruanos que ha sabido resaltar en el extranjero. Con la camiseta de Corinthians de Brasil espera lograr los objetivos, conscientes de que el camino será muy duro para el 2026.

La calificación sobre André Carrillo en Globoesporte

¿Cuánto se cotiza André Carrillo?

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, André Carrillo tiene un valor en el mercado actual de 900 mil €.