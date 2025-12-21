André Carrillo sorprende con firme mensaje a Claudio Pizarro tras ganar título en Brasil

André Carrillo es para muchos hinchas peruanos uno de los futbolistas más desequilibrantes que tuvo la Blanquirroja en los últimos años, con amplia experiencia en ligas del extranjero donde pasó gran parte de su carrera. Con camiseta de Corinthians, su actual equipo, ha sorprendido en más de una ocasión.

Y es que la ‘Culebra’ inició en Brasil una nueva historia en su carrera luego de dejar Al-Qadisiyah de Arabia Saudita tiempo atrás. El jugador nacional busca recuperar su mejor versión y dejar huella en un país donde se ha ganado el apoyo de la hinchada, quienes el último domingo consiguieron un importante logro.

André Carrillo captó la atención en redes sociales

Y es que Corinthians salió campeón de la Copa de Brasil al vencer a Vasco da Gama 2-1 con goles de Yuri Alberto y Memphis Depay. Como era de esperarse, la alegría fue de los aficionados y futbolistas, quienes no dudaron en compartir sus reacciones en redes sociales como fue el caso de la ‘Culebra’.

Y es que tras el partido, André Carrillo no solo compartió en su cuenta de Instagram algunas de las celebraciones con sus compañeros, sino también dejó un particular mensaje a su compatriota Claudio Pizarro. De acuerdo a una reciente historia, se trata de una publicación que la ‘Culebra’ compartió sobre los futbolistas peruanos con más títulos oficiales: “Mi capitán, te estoy alcanzado, cuidado”.

La publicación de André Carrillo para Claudio Pizarro

André Carrillo: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, André Carrillo tiene un valor en el mercado actual de 900 mil €.

André Carrillo: clubes en los que jugó