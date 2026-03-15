Gabriel Santana dio fuerte comentario sobre Paulo Autuori tras rumor de salida: "Es muy..."

Sporting Cristal logró vencer 3-0 a Sport Boys por la jornada 7 del Torneo Apertura de la Liga 1. Sin embargo, días previos se habló mucho sobre una posible renuncia de Paulo Autuori como técnico del cuadro cervecero. Tras ello, Gabriel Santana salió al frente para dar un rotundo comentario sobre el entrenador tras rumores de su pronta salida del banquillo.

Gabriel Santana dio rotundo comentario sobre Paulo Autuori tras rumor de salida de Sporting Cristal

En conversación con distintos medios, el futbolista brasileño fue consultado sobre cómo tomó el plantel de Cristal tras los fuertes comentarios que daban por hecho la renuncia de Autuori como técnico del cuadro del Rímac.

Ante ello, Gabriel Santana afirmó que Paulo Autuori es un gran entrenador y que la plantilla lo quiere mucho, por lo que cuando salió la noticia de una posible salida, estuvieron muy preocupados.

Sin embargo, cuando preguntaron directamente y les afirmaron que todo era una mentira, el plantel se sintió más tranquilo de no perder al entrenador brasileño.

"El 'profe' es muy querido por nosotros. Entonces, nos quedamos preocupados; pero luego supimos que no era verdad", mencionó el jugador de Sporting Cristal.