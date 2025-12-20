Alianza Lima cerró acuerdo con talentoso defensa pensando en la Copa Libertadores y Liga 1

Se terminó el 2025 y Alianza Lima no pudo lograr el único objetivo que tenía que era el cupo de Perú 2 para clasificar de forma directa a la Copa Libertadores 2026. En ese sentido, el club blanquiazul comenzó con los cambios y se enfocó en el mercado de pases con las renovaciones, fichajes y salidas.

A la llegada del nuevo entrenador Pablo Guede, comenzaron a sumarse diferentes incorporaciones con el objetivo de sumar todo su talento y experiencia. Precisamente, se conoció que un talentoso zaguero firmará con el cuadro íntimo luego de haber llegado a un acuerdo de palabra para el próximo año.

Alianza Lima se planifica para la temporada 2026

“De no mediar inconvenientes, Brian Arias ampliará su vínculo con Alianza Lima. Acuerdo de palabra. El Potrillo y el cuadro íntimo apuntan a mayor regularidad en el primer equipo para 2026”, informó el periodista Gerson Cuba en su cuenta de X, confirmando así que el joven futbolista seguirá con el cuadro victoriano.

Contrato de Brian Arias en Alianza Lima termina este 2025

Cabe mencionar que el vínculo del jugador con el club blanquiazul finaliza este 2025; sin embargo, firmará su renovación. Tuvo minutos con la reserva (Liga 3) esta temporada, pero poca continuidad con el extécnico Néstor Gorosito en el equipo mayor, siendo el partido frente a ADT de Tarma en el Torneo Apertura en el que estuvo presente.

Para el Torneo Clausura 2025, Brian Arias fue titular en la victoria de los blanquiazules sobre Atlético Grau en el Estadio de Matute. El joven defensa formó parte de este encuentro ante las ausencias de Carlos Zambrano y Renzo Garcés en la zaga.

¿Qué dijo Brian Arias tras ser titular en Alianza Lima en partido?

"Todos, Gaibor, Campos, me dan esa confianza para poder seguir. Zambrano y Garcés (son sus referentes), que me dijeron que hice un buen partido y tengo que seguir jugando, y evitar las tarjetas", explicó Brian Arias a los medios de comunicación tras el partido de Alianza Lima ante Atlético Grau.