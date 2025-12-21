Delantero de Alianza Lima recibió ofertas de otros clubes y directiva tomó firme decisión

¡Atención! Alianza Lima viene preparándose para la siguiente temporada, con el objetivo de salir campeón de la Liga 1 2026 y hacer historia en la Copa Libertadores. Sin embargo, no todo se trata de contrataciones en el presente mercado de fichajes, sino también retener a los jugadores que mejor le hayan funcionado al plantel. En esa línea, un delantero recibió ofertas de diferentes equipos.

Líbero pudo conocer que Gaspar Gentile recibió ofertas para marcharse a otra institución deportiva. Recordemos que el delantero argentino llegó a mediados de temporada al cuadro blanquiazul y firmó hasta fines del 2027, es decir que le quedan dos temporadas más en La Victoria. Por ello, cualquier salida sería préstamo o transferencia.

En esa línea, resulta que la directiva de Alianza Lima no quiere dejarlo ir y desea darle una nueva oportunidad en la campaña entrante. De esta forma, el ex Deportivo Garcilaso buscará ganarse un puesto en el equipo que ahora estará comandado por Pablo Guede, su compatriota y sucesor de Néstor Gorosito.

Gaspar Gentile en Alianza Lima.

Números de Gaspar Gentile en Alianza Lima

En total, entre Copa Sudamericana y Torneo Clausura de la Liga 1, ya que llegó a mediados del 2025, Gaspar Gentile disputó un total de 19 partidos con Alianza Lima y marcó 3 goles, siendo el más recordado aquel que le hizo a Gremio en el torneo Conmebol.

¿En qué clubes ha jugado Gaspar Gentile?