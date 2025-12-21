Fernando Pacheco, ex Sporting Cristal, remece el mercado y se acerca a club campeón de Liga 1

Sporting Cristal anunció salidas de varios jugadores en el que figuró el nombre de Fernando Pacheco. El atacante de 26 años no renovó contrato con la institución celeste, por lo que quedó como agente libre para reforzar a cualquier club de la Liga 1. Es de conocimiento que varios clubes han puesto la mirada en el ex Fluminense, por lo que ahora se reveló que hay un elenco nacional que inició conversaciones con el popular 'Mpaché'.

Fernando Pacheco inicia conversaciones con club campeón en Perú

En las últimas horas, se ha dado a conocer que Fernando Pacheco está en conversaciones con Sport Boys del Callao, cuadro que fue seis veces campeón en la Primera División del fútbol peruano. Dado que el cuadro rosado no quiere repetir una campaña que lo mantenga en el radar de la zona baja de la clasificación, apunta a piezas claves para potenciar su juego en el 2026.

Fernando Pacheco inició conversaciones con Sport Boys.

Según pudo informar el periodista Diego Sotomayor, el elenco de 'La Misilera' no solo le ha propuesto ser un elemento fundamental para el 2026, sino para su Centenario que será en la temporada 2027. Es claro que tienen proyección con el ex Sporting Cristal, por lo que esperan llegar a un acuerdo en los siguientes días.

De momento, Fernando Pacheco disfruta de sus vacaciones fuera del Perú y deja a su agente a que evalúe las mejores alternativas para seguir potenciando su carrera profesional a los 26 años de edad.

"Sport Boys conversa con Fernando Pacheco. Se le propuso el plan centenario. Jugador está de vacaciones en el extranjero y decidirá la semana entrante", informó el mencionado periodista a través de su cuenta oficial de 'X'.

Fernando Pacheco es del interés de Cienciano

No solo Sport Boys lucha por el pase de Fernando Pacheco. Otro de los equipos que ah tenido acercamiento con el ex Sporting Cristal es Cienciano del Cusco, quien quiere a un atacante de sus características, sabiendo que no solo buscarán competir en la Liga 1 2026, sino desde la fase previa de la Copa Sudamericana. Son días de mucho análisis en el delantero nacional para estampar su firma con un club profesional del Perú.