¡Golpe en el mercado! Facundo Callejo cerca de firmar por club grande de Liga 1 2026: "Se va"

Uno de los jugadores más deseados por los grandes clubes de la Liga 1 es Facundo Callejo. El delantero argentino de Cusco FC anotó 25 goles a lo largo de la temporada 2025, quedando como subcampeón del torneo peruano con una gran performance en lo individual. Ante ello, se ha puesto en conocimiento que el jugador de 33 años está cerca de llegar a mítico club nacional.

Facundo Callejo cerca de firmar por club grande de Liga 1

Según informó el periodista Julio Peña, todo apunta a que Facundo Callejo no seguirá en Cusco FC luego de su gran campaña en el cuadro 'dorado'. Y es que ahora está cerca de Sporting Cristal para reforzar la ofensiva en la edición 2026. Un golpe sobre la mesa en este mercado de pases, debido a que unos meses el atacante renovó contrato con el conjunto de la Ciudad Imperial.

"Una más de Cristal para el que dice que (Facundo) Callejo se va a Argentina u otro lado. Cerca, cerca, cerca de Sporting Cristal", informó el periodista Julio Peña.

Uno de los aspectos a tomar consideración es en base a lo expuesto por el director general de Sporting Cristal, Julio César Uribe. El directivo dejó en claro que conferencia de prensa que llegarán tres extranjeros para reforzar al plantel nacional. Sin embargo, ninguno de los puestos refería a un delantero como Facundo Callejo.

Este mercado de pases puede dar un giro inesperado, ya que Callejo es un jugador de alto nivel ofensivo que vive uno de sus mejores momentos a nivel profesional. Teniendo en cuenta lo manifestado por el 'Diamante', dos laterales del exterior estaban por venir, pero se ha comentado mucho el acercamiento con Luis Advíncula, por lo que esa zona estaría cubierto por un futbolista nacional, dejando el camino libre para apuntar por otro extranjero como 'Facu'.

Valor de mercado de Facundo Callejo

Según el portal "Transfermarkt", Facundo Callejo tiene un valor de mercado de 400 mil euros a sus 33 años de edad. El delantero argentino tuvo su mejor versión en la temporada 2015 cuando defendía a Colón de Santa Fe en Argentina, llegando a registrar una cifra de 1 millón de euros.